Le Parti vert veut mieux encadrer les soins psychologiques en Colombie-Britannique

La chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, dépose un projet de loi de député pour que les services de conseil psychologique et de travail social soient entièrement réglementés dans la province.

Si le projet de loi est adopté, il modifierait la Loi sur les professions de la santé afin que le ministre de la Santé soit obligé de prendre des mesures lorsque la réglementation d'une profession est dans l'intérêt public.

Il s'agit d'une étape importante dans la mise en place d'un système complet de soins de santé mentale en Colombie-Britannique . Une citation de :Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la Colombie-Britannique

À l’heure actuelle, aucune formation ou éducation n’est requise pour qu’une personne puisse adopter le titre de conseiller psychologique. Il n’existe pas non plus d'organisation responsable d’offrir ou de révoquer des licences et de tenir les praticiens responsables de leurs actions.

En revanche, le travail social est partiellement réglementé, mais une longue liste d’exemptions permet d’éviter de joindre le Collège des travailleurs sociaux.

Ce que nous voulons établir avant tout, c'est une réelle transparence . Une citation de :Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la Colombie-Britannique

Le projet de loi vise à protéger les patients vulnérables, selon Sonia Furstenau. Photo : iStock

Les conséquences du manque d’encadrement de ces professions peuvent être graves, soutient la chef.

Elle cite l’exemple d'une conseillère psychologique de Vancouver qui a agressé sexuellement l'une de ses patientes, ou encore le cas d'un homme de Kelowna qui a menti sur ses qualifications en tant que travailleur social et a été accusé d'avoir empoché des fonds destinés à des dizaines d'enfants adoptifs.

La réglementation servira à protéger les personnes vulnérables qui cherchent de l'aide, dit Mme Furstenau.

Un projet de loi bien accueilli

En décembre dernier, la Fédération des associations des conseillers psychologiques de la Colombie-Britannique a soumis une demande officielle au ministre de la Santé, Adrian Dix, appelant à une réglementation urgente de la profession.

En février, le ministre a indiqué que le gouvernement n'envisageait pas de réglementer de nouvelles professions de santé jusqu'à ce qu'un nouvel organisme de surveillance des collèges de professionnels de la santé soit en place.

Le président de la Fédération, Glen Grigg, soutient avec enthousiasme l'effort de Mme Furstenau.

Le manque de clarté dans la législation actuelle a permis aux gouvernements successifs d'échapper à leur devoir de protéger le public en retardant, en déléguant et en différant la réglementation statutaire de la thérapie , note M. Grigg dans un communiqué.

Le projet de loi obtient aussi l'appui de l’Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique.

La considération de l'intérêt public devrait pousser le gouvernement de la Colombie-Britannique à exiger que tous les travailleurs sociaux soient inscrits auprès de leur organisme de réglementation , croit le président de l'association, Michael Crawford.

Avec les informations de Bethany Lindsay