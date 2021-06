Une autre saison au ralenti en vue pour la Cité de l’Or

Le site touristique prévoit ouvrir sa saison le 19 juin. Tout comme en 2020, les visiteurs devront se soumettre à une série de consignes sanitaires, comme le port du masque et la distanciation physique entre les bulles de visiteurs.

On devra encore limiter nos groupes entre 4 et 12 personnes, confirme le directeur général Guy-Édouard Bouchard. Même si on circule dans des véhicules à aire ouverte, il faut protéger le public et les employées, tant que les gens ne seront pas vaccinés à deux doses.

La Cité de l’Or reçoit habituellement entre 6000 et 7000 visiteurs par année. En 2020, la pandémie a fait fondre ce nombre à 2000 et rien n’indique que la prochaine saison sera très différente.

Je m’attends à 2000 à 2500 visiteurs, mais ça va peut-être monter en août, septembre et octobre, avec l’augmentation de la vaccination, ajoute le directeur général. On pourra peut-être prolonger notre saison avec des voyages organisés, si les conditions le permettent. Je suis assez confiant que la région sera encore populaire pour les touristes cet été.

En plus des restrictions causées par la pandémie, la Cité de l’Or peine à recruter tout le personnel dont le site aurait besoin pour être en opération sept jours sur sept. En principe, la saison va commencer avec un horaire du mercredi au dimanche.

On n’est pas les seuls à vivre le problème, mais c’est très difficile d’avoir du personnel. C’est un peu malheureux, mais on commence à cinq jours et on verra si on peut augmenter le rythme en juillet , ajoute Guy-Édouard Bouchard.

En plus de la visite sous terre et des bâtiments de surface, la Cité de l’Or revient cet été avec la visite du Village minier de Bourlamaque, par audioguide. L’exposition interactive De l’or et des veines pourrait être rouverte au public, si le personnel assurant l’entretien et la désinfection est suffisant.

Enfin, il est possible que la visite de la Maison historique demeure fermée, en raison de l’étroitesse des lieux.