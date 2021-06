La patineuse rimouskoise Camille Ruest prend sa retraite du sport professionnel

Camille Ruest préparait l'annonce de sa retraite depuis déjà plusieurs mois.

L'athlète de 27 ans explique que le plus dur est de quitter le milieu du patinage artistique où elle évolue depuis qu'elle a trois ans. Ça fait 25 ans que je suis dans ce monde-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, on est devenu une famille. C'est difficile de quitter mes amis, mes collègues, mes entraîneurs , souligne-t-elle.

Plus personnellement, c'est de quitter [le sport] en plein milieu du cycle olympique , ajoute la patineuse.

Les Olympiques à Beijing en 2022, c'était notre rêve depuis longtemps et c'est sûr que pour cette raison-là, c'était plus difficile au début de dire : ''Je tire la plug, mais il reste juste un an avant les olympiques''.

Une citation de :Camille Ruest