Washington suspend les taxes punitives de six pays dans le numérique

L'administration du président américain Joe Biden a décidé mercredi de suspendre, dans le cadre du différend sur les services numériques, les droits de douane punitifs de six pays – le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, l'Inde et la Turquie – le temps de trouver un accord dans le cadre des organisations économiques internationales de l'OCDE et du G20.