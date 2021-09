Qui suis-je?

Après des études en cinéma et en littérature, j'ai obtenu un doctorat en philosophie à la Sorbonne. J'enseigne avec bonheur et passion ma discipline au Cégep Édouard-Montpetit. Grande amoureuse des arts, j'ai fait de la danse classique pendant de nombreuses années et j'explore désormais l'univers du chant et de la musique progressive.

Mon récit en quelques mots

Il s'agit d'un dialogue entre les souvenirs douloureux d'une jeune femme et le journal intime d'une mère attendant la mort.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je m'intéresse à l'écriture introspective et à la complexité des sentiments. Ce récit nous plonge au cœur d'une expérience traumatique.

Les premières lignes de mon récit

Autour de ma table, on se serre les coudes et les cœurs. L’amitié nous enveloppe et les rires sont contagieux. J’aime cet espace où l’on ose être soi, où le bonheur s’invite sans préambule. On n’espère rien de plus lorsque la sonnette vient interrompre notre discussion enflammée. C’est la police. Une citation de :Extrait de La douleur, de Geneviève Choquette

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.