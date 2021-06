COVID-19 : Le nombre de nouveaux cas est moindre en Outaouais et il stagne à Ottawa

L’Outaouais passe, mercredi, sous la barre des 10 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés. Du côté d’Ottawa, les autorités sanitaires dénombrent un nouveau décès et 42 personnes de plus atteintes de la maladie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais fait état de huit nouvelles infections à la COVID-19. Il s’agit de la plus faible hausse sur sept jours.

Aucun nouveau décès n’est signalé sur le territoire, pour une 8e journée consécutive.

Depuis le début de la pandémie, 12 227 personnes ont été touchées par la maladie dans la région, selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

De son côté, le ministère de la Santé du Québec recense 11 138 cas survenus depuis le printemps 2020 dans la province, avec 288 nouvelles infections qui s’ajoutent au bilan, mercredi.

Cinq décès liés à la maladie sont aussi rapportés, mais ceux-ci remontent au-delà des dernières 24 heures.

Le nombre d’hospitalisations continue d’être à la baisse, à la grandeur de la province. En Outaouais, 11 sont dénombrées. La veille, on en rapportait 10. En date de mercredi, deux personnes se trouvaient aux soins intensifs dans la région.

Un peu plus de cas, mais moins d’hospitalisations à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) signale 42 nouveaux cas de COVID-19 mercredi. C’est légèrement plus que les augmentations journalières de 39 infections rapportées lundi et mardi.

Selon la dernière mise à jour de SPOSanté publique Ottawa , 635 cas sont actifs dans la capitale fédérale. Depuis le début de la pandémie, 27 139 résidents d’Ottawa ont contracté la COVID-19.

En date de mercredi, 32 personnes sont hospitalisées et six se retrouvent aux soins intensifs. C’est un peu moins que la veille, où on faisait état de 36 hospitalisations et de 8 patients traités aux soins intensifs.

Un nouveau décès s’ajoute toutefois au tableau. Cela porte le nombre total de morts survenues en raison de la COVID-19 ou de ses complications à 572 , dans la capitale.

Pour l’ensemble de l’Ontario, 733 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès sont rapportés, mercredi. Pour une troisième journée d’affilée, moins de 1000 cas sont enregistrés dans la province.

Rappelons que la journée de mercredi marque la fin de l’ordre de rester à la maison dans la province.