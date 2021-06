Un nouveau cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Le centre de services scolaire de l’Estuaire avait aussi annoncé, mardi, qu’un élève de l’école des Rivières de Forestville était atteint de la maladie. Le groupe de l’élève concerné a été retiré et placé en isolement préventif pour une période de 14 jours.

L’école demeure ouverte avec l’application rigoureuse des mesures sanitaires. Les lieux communs, les surfaces fréquemment touchées et la classe du groupe concerné ont été minutieusement désinfectés. Une enquête épidémiologique est en cours.

Au total, 572 Nord-Côtiers ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Quatre de ces cas sont toujours actifs.

Répartition des cas par MRC : Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 13

Caniapiscau : 14

La Haute-Côte-Nord : 64 (+1)

Manicouagan : 249

Minganie : 22

Sept-Rivières : 209

Inconnue : 1

À l’échelle provinciale, le ministère de la Santé du Québec dénombre 288 nouveaux cas de COVID-19 mercredi et ajoute 5 décès à son bilan.

Passage en zone verte

Le faible nombre de cas enregistrés sur la Côte-Nord dans les dernières semaines et le fait que 75 % des résidents de la région âgés de plus de 12 ans ont maintenant reçu une première dose du vaccin expliquent la décision de la santé publique de faire basculer la Côte-Nord en zone verte.

C’est ce qu’a expliqué le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, à l’occasion d’un point de presse du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux régional.

Malgré ce passage en zone verte, Richard Fachehoun invite les Nord-Côtiers à rester sur leurs gardes puisque le contexte sanitaire peut rapidement changer.

Le palier vert, ça ne signifie pas que la pandémie est finie, mais plutôt que nous sommes dans la bonne direction et que nous devons demeurer très vigilants et prudents, dit-il. D’ailleurs, hier nous avons eu un nouveau cas dans une école de la Haute-Côte-Nord et un groupe classe a été mis en isolement.

Vaccination

Dans les dernières 24 heures, 244 personnes ont été vaccinées dans la région. Au total, 78 109 doses du vaccin ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

Jusqu’à présent, 75 % des Nord-Côtiers de plus de 12 ans ont reçu une première dose du vaccin et 21 % d’entre eux ont reçu une deuxième dose. Ces personnes sont principalement des résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , des travailleurs de la santé ou des résidents de régions isolées ou éloignées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord souhaite avoir administré une première dose du vaccin contre la COVID-19 à 85 % des personnes ayant plus de 12 ans d’ici la fin du mois de juin.

Dans le contexte où 73 % des 40 à 49 ans et 58 % des 18 à 39 ans ont reçu une première dose, Richard Fachehoun demande un effort supplémentaire à la population.