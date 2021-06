Les poulaillers urbains désormais autorisés à Calgary

Le conseil a voté à 8 voix contre 6 en faveur des changements mardi, avant d’aborder certains amendements portant sur les parties les plus litigieuses, comme les poulaillers. C’est la première fois, en 12 ans, que la réglementation est modifiée.

Les personnes qui veulent installer des poulaillers urbains devront obtenir un permis, après avoir participé à une session de formation et avoir fait inspecter leur installation. Le nombre de permis sera limité à 100.

Nous savons que le projet pilote a fonctionné et que la plupart des Calgariens s’en sont accommodés. Nous savons aussi qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les règles [...] comme c'est le cas avec les propriétaires de chats et de chiens, mais nous avons les outils à notre disposition pour gérer ce genre de comportement , affirme le conseiller Evan Wooley.

Alors que les villes d’Edmonton, de Vancouver, de Toronto et de Montréal autorisent déjà les poulaillers urbains, à Calgary, les poules et poulets n’étaient jusqu’à présent acceptés que s’ils étaient considérés comme des animaux de soutien émotionnel.

Selon la Ville, dans les 15 foyers où c’est le cas, il n’y a jamais eu de plaintes concernant des attaques de prédateurs.

Pour autant, c’est un volet qui inquiète le conseiller Sean Chu. Ayant grandi à Taipei, il affirme qu’il possédait une poule, dans son arrière-cour, lorsqu’il était enfant. En plus d’être un attrait pour les prédateurs, il s’inquiète que les poulaillers génèrent des odeurs qui gênent le voisinage.

Je ne pense pas que l’on devrait voir des poules en ville, on devrait plutôt les voir à la campagne , explique-t-il.

Selon la conseillère Druh Farrell, de nombreux Calgariens possèdent pourtant déjà des volailles, sans que cela attire l'attention.

Je pense qu’on en fait toute une montagne, je trouve ça intéressant de voir à quel point nous essayons de contrôler la vie des gens alors que d’autres villes ont dit à leurs habitants que les poulaillers n’étaient pas un problème. Druh Farrell précise qu’il ne faut ni trop réguler la vie des gens ni agir sans prendre en compte la sécurité des animaux.

Limitations sur la possession de chiens et de chats

D’autres changements à la réglementation municipale viennent s'ajouter aux poulaillers et aux ruches. Désormais, chaque foyer ne pourra pas posséder plus de six chiens et six chats, et une seule personne pourra amener jusqu’à six canins dans un parc sans laisse.

L’administration municipale a affirmé qu’elle consulterait les promeneurs de chiens professionnels, après que le conseiller Wooley eut soulevé les problématiques qu’ils pourraient rencontrer avec cette limitation.

Le conseil a également décidé, à l'unanimité, que les animaux de compagnie amenés à la fourrière municipale seront désormais considérés comme non réclamés 72 heures après que le propriétaire a accusé réception de l'avis de mise en fourrière de son animal, ou sept jours après que le propriétaire a reçu l'avis et qu'il n'est pas venu chercher son animal.

Tous les changements prendront effet le 1 er janvier 2022.

Avec les informations de Scott Dippel et Sarah Rieger