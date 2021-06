60 % des citoyens de Québec et Lévis favorables au 3e lien

La construction d’un tunnel entre Québec et Lévis continue de recevoir l’appui d’une majorité de citoyens dans la grande région de Québec si l’on en croit un sondage réalisé par la firme Mainstreet.

Soixante pour cent des répondants disent être en faveur d’un 3e lien sous-fluvial incluant une voie réservée pour les autobus électriques.

Le sondage, dont les résultats ont d’abord été révélés par le FM93 mercredi matin, a été mené du 29 au 31 mai auprès d’un échantillon aléatoire de 1521 personnes âgées de 18 ans et plus résidant dans la Capitale-Nationale, la ville de Lévis et la circonscription de Bellechasse, sur la Rive-Sud.

Si une majorité de citoyens appuie le tunnel Québec-Lévis, il est loin de faire l'unanimité, comme en témoigne la multiplication des manifestations visant à dénoncer le projet (archives). Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Légère baisse

L’adhésion au 3e lien semble donc se maintenir, même si on constate un recul par rapport aux résultats d’un sondage Léger réalisé pour Québecor à la mi-février. L’enquête d’opinion avait enregistré un appui de 66 % en faveur du projet.

La taille de l’échantillon, le lieu de résidence des répondants et le type de méthodologie utilisé n’étaient toutefois pas les mêmes.

Méthodologie La marge d’erreur du sondage effectué par Mainstreet est de 2,5 % +/-, à un niveau de confiance de 95 %. Les marges d’erreur augmentent pour chaque sous-échantillon. Les totaux pourraient ne pas toujours arriver à 100 % en raison des arrondissements. Source : Mainstreet

Le tunnel Québec-Lévis proposé par le gouvernement Legault a un diamètre de 19,4 m (archives). Photo : Radio-Canada

Réseau express de la capitale

Le coup de sonde de Mainstreet nous apprend également qu’une faible majorité (53 %) des répondants est d’accord avec la vision de transport intégré pour la région de Québec présentée par le gouvernement Legault.

Cette vision, incarnée par le Réseau express de la Capitale (REC), comporte un tunnel sous-fluvial entre Québec et Lévis, un tramway, un réseau de voies réservées pour les autobus électriques sur la Rive-Nord et des voies réservées sur la Rive-Sud.

Interrogés à savoir si un 3e lien est nécessaire en raison des impacts sur la circulation qu’engendrerait un éventuel problème sur le pont Pierre-Laporte, 70 % des participants au sondage ont répondu par l’affirmative.