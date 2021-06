COVID-19 : la chute des nouveaux cas se poursuit en Estrie

Plus de la moitié des nouvelles infections se retrouvent dans le secteur du Granit (+7). Le secteur reste toujours celui avec le plus haut taux de cas actifs par 100 000 habitants au Québec. Quant à Sherbrooke, seulement deux cas ont été rapportés. La Pommeraie, la Haute-Yamaska et le Haut-Saint-François n'enregistrent pour leur part aucun nouveau cas depuis la veille.

De plus, il n'y a aucun mort lié à la COVID-19 qui vient alourdir ce bilan, ce qui le maintient à 348.

Quant aux hospitalisations en lien avec le coronavirus, elles sont à la baisse pour les soins de courte durée. Vingt-six patients sont hospitalisés, contrairement à 29, la veille. Une personne de plus se trouve toutefois aux soins intensifs, ce qui porte le nombre total de patients dans cette unité à 2.

Jusqu'à présent, 307 830 personnes ont été vaccinées contre la maladie en Estrie.

Le nombre de cas confirmés de variants n'a pas changé, depuis la veille. L'Institut national de santé publique du Québec a confirmé à ce jour 92 cas du variant du Royaume-Uni, 15 du Brésil et un de l'Inde en Estrie.