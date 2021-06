« J’ai vu ce qu’aucune mère ne devrait jamais voir », affirme la mère de Chantel Moore

Je n’oublierai jamais ça , dit Martha Martin.

Il est environ 2h du matin, le 4 juin 2020, lorsque des agents de la Force policière d’Edmundston frappent à sa porte. Les policiers ont reçu un appel de l’ancien petit copain de sa fille, Jonathan Brunet, qui craint pour la sécurité de cette dernière.

Chantel Moore est décédée le 4 juin 2020 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Photo : Chantel Moore / Facebook

Martha Martin demande à son conjoint, Christian Thibault, de se rendre à l’appartement de sa fille. À son arrivée sur la rue Hill, des ambulanciers sont sur place, mais ils ne le laissent pas approcher la scène. Selon les mots de Martha Martin, on lui dit qu’il peut aller travailler, que s’il y a quelque chose de nouveau, on va le contacter .

Vers 2 h 32, lorsque l’agent de la Force policière d'Edmundston arrive au logement situé au 2e étage pour vérifier que Chantel Moore est bel et bien en sécurité, il cogne d’abord à sa fenêtre. La jeune femme serait ensuite sortie armée d’un couteau.

Le policier recule sur le balcon, il demande à quelques reprises à la femme de lâcher le couteau, en vain. Le policier fait alors feu et atteint la femme. De premiers soins sont immédiatement prodigués par le policier. Appelés sur les lieux, les ambulanciers constatent le décès de la femme à 2 h 45 , peut-on lire dans le résumé du rapport d’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Le corps de Chantel Moore est enveloppé dans un sac mortuaire en attendant l'arrivée des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). La photo a été prise par un voisin. Photo : Radio-Canada

Le professeur de criminologie à l’Université Saint-Thomas à Fredericton, Jean Sauvageau, fait valoir qu’à première vue et sans avoir lu le rapport du BEIBureau des enquêtes indépendantes , le policier semble avoir agi en conformité avec sa formation.

Leur formation fait en sorte que face à une menace, le seul endroit pour eux pour viser c'est vers la poitrine, donc pas de tirer dans les jambes comme on l'entend parfois. Mais ça pose la question du [pistolet à impulsion électrique], qu’en est-il? J’espère que le rapport va nous en dire plus , indique Jean Sauvageau.

Qu’est-ce qui a été fait comme appel? Sur quelle base le policier se présentait sur place? Au moment où il a fait face à Chantel Moore, qu’est-ce qui s’est passé exactement? Une citation de :Jean Sauvageau, professeur de criminologie à l’Université Saint-Thomas à Fredericton

À 4 h 19, des policiers se rendent une deuxième fois chez Martha Martin.

Cette fois-là, c’était pour m’annoncer que ma fille avait été abattue , peine à dire Martha Martin, étouffée par les larmes.

Le 16 décembre 2020, les enquêteurs du BEI remettent leur rapport au Service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick ainsi qu’au coroner assigné au dossier.

Nous voulons savoir ce qui aurait pu être différent, ce qui aurait pu être changé , dit Martha Martin.

Un an après les événements, le rapport complet du BEIBureau des enquêtes indépendantes n’a toujours pas été rendu public.

À la recherche de la vérité

Chantel Moore était membre de la Première Nation Tla-o-qui-aht, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle venait de déménager à Edmundston avec sa fille Gracie pour rejoindre sa mère et reprendre des études.

C’est sûr qu’elle avait des moments plus difficiles. Mais elle voulait reprendre sa vie en main et retourner à l’école. Elle avait enfin trouvé son emploi de rêve : devenir architecte et peut-être même déménager à New York , relate Martha Martin.

Depuis le décès de Chantel Moore, Martha Martin s'occupe de sa petite-fille Gracie, aujourd'hui âgée de sept ans. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’année a été difficile. Martha Martin s’occupe de Gracie, aujourd’hui âgée de 7 ans. Sa petite-fille lui répète souvent qu’elle a deux mamans ; une sur terre et l’autre au ciel.

Le plus dur c’est d’attendre les réponses. Et plus on attend, plus on a de questions , dit-elle.

Pour comprendre, Martha Martin demande de voir la dépouille de sa fille, mais elle affirme que la maison funéraire au Nouveau-Brunswick lui refuse l’accès. Elle décide alors de la ramener près des siens sur l'île de Vancouver où on lui permet d'examiner le corps de Chantel Moore.

J'ai vu de mes propres yeux ce qu’aucune mère ne devrait jamais voir. Vous savez, quand vous voyez trois blessures par balle au dos, deux dans la poitrine, une au bras droit, et sa jambe gauche complètement brisée. Ça, ce n’est pas une vérification de sécurité , dit Martha Martin.

Martha Martin et son conjoint ainsi que Grace Frank, la grand-mère de Chantel Moore, sont réunis avec d'autres membres de la famille de la communauté de Tla-o-qui-aht sur l'île de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Martha Martin

Martha Martin et Grace Frank, la grand-mère de Chantel, affirment que le corps montrait des traces de sept blessures par balle. La famille veut collecter des preuves avant de procéder à sa crémation. Sa grand-mère prend une vidéo de la dépouille.

C'était horrible à voir. Ce n'est pas facile. La raison pour laquelle nous avons eu des doutes dès le début c’est lorsque nous lui avons enlevé ses mocassins. Sa jambe était cassée juste sous le genou (...) Quelque chose lui est arrivé , affirme la grand-mère de Chantel Moore.

Le criminologue Jean Sauvageau croit cependant qu'il est difficile de juger l’intervention de la force policière alors que l’on ne connaît pas la menace à laquelle l’agent faisait face.

Jean Sauvageau, professeur de criminologie à l'Université Saint-Thomas. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la réflexion va bien au-delà de l’intervention elle-même, à savoir quel genre de réponse il faudrait donner à un appel de vérification de sécurité.

J'espère qu'on va aller en profondeur sur ces questions-là. De quelle façon s'équiper d’abord en tant que société pour répondre à des cas de santé mentale, de crise de la sorte. Qui est-ce qu'on voit en premier lieu lorsqu’il y a un appel? Il me semble qu'on prend beaucoup de temps au Nouveau-Brunswick à y réfléchir , dit Jean Sauvageau.

Est-ce qu’une même balle aurait pu perforer le corps à deux endroits? C’est une possibilité, ce qui réduirait alors le nombre de coups tirés. Il est difficile à ce moment-ci de confirmer le nombre de balles tirées étant donné que ni le rapport du BEIBureau des enquêtes indépendantes ni celui des procureurs du Nouveau-Brunswick n’ont été rendus publics.

Le travail du coroner n'a, quant à lui, pas encore commencé.

Les procureurs rencontrent la famille le 7 juin

Radio-Canada a appris que le Service des poursuites civiles du Nouveau-Brunswick rencontrera la famille de Chantel Moore le 7 juin pour partager leurs conclusions concernant l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. Les procureurs devront déterminer si des accusations seront portées contre le policier ou pas.

Des personnes réclamant justice pour Chantel Moore se sont rassemblées devant le poste de police d'Edmundston, le 3 juillet 2020 au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Peu de temps après le décès de Chantel Moore, la Première Nation Tla-o-qui-aht en Colombie-Britannique avait exigé qu’une accusation de meurtre soit portée contre le policier.

J’espère que le policier sera inculpé. Cette personne m’a enlevé ma fille. Il doit assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Ce n'est pas ainsi que nous devrions nous traiter les uns les autres, en déchargeant son arme dans le corps de quelqu'un , dit Martha Martin.

La transparence avec la famille a été inadéquate. Une citation de :Nathalie Thibault, belle-sœur de Martha Martin

La belle-sœur de Martha Martin, Nathalie Thibault, qui est avocate de formation, participera à la rencontre.

On n’a pas eu accès au rapport du BEIBureau des enquêtes indépendantes et on a beaucoup plus de questions qu’on a de réponses. On espère que cette rencontre va nous fournir des clarifications sur les événements et les démarches qui pourront être entreprises, si démarche il y a , dit-elle.

Des agents de la police municipale et du Bureau des enquêtes indépendantes discutent devant l'appartement de Chantel Moore sur la rue Hill à Edmundston . Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Des enquêteurs du BEIBureau des enquêtes indépendantes sont retournés au Nouveau-Brunswick en mars 2021 après que de nouvelles informations jugées crédibles leur ont été communiquées. Parmi ces informations, il y a le témoignage de Christian Thibault, le frère de Nathalie et conjoint de Martha Martin. Il est le premier membre de la famille à arriver sur la scène.

De ce que j’en comprends, en mars le BEIBureau des enquêtes indépendantes est revenu pour lui parler (...) ça soulève plein de questions comment on peut ne pas avoir interrogé tous les témoins. Si on n’a pas interrogé mon frère, quel autre témoin on n’a pas interrogé? , dit Nathalie Thibault.

La Force policière d’Edmundston a décliné notre demande d’entrevue. L’agent qui a abattu Chantel Moore a réintégré la Force policière d’Edmundston moins d’un mois après l'incident. Il est toujours assigné à des tâches administratives.

Comment on en vient d’un [contrôle de bien-être] qui tourne en homicide, ce n’est pas raisonnable, et ce n’est pas la seule personne à qui c’est arrivé. C’est incompréhensible qu’on n’ait pas de changements plus tangibles à la façon dont la police répond à ces situations-là. C’est malheureux et il faut que ça change , dit Nathalie Thibault.

Où est la réforme sur la police ?

Martha Martin nous fait la lecture d’une liste d’Autochtones tombés sous les balles des policiers l’année dernière.

Eishia Hudson, 8 avril et Jason Collins, le 9 avril à Winnipeg. Stuart Kevin Andrews, le 18 avril, Everett Patrick, le 20 avril 2020. Il n’y a pas de fin à cette liste. Regis Korchinski Paquet le 27 mai, ma fille le 4 juin et Rodney Levy. Ce n'est donc pas seulement au Nouveau-Brunswick que le changement doit s’opérer. Il faut s'attaquer à ce problème partout au pays , dit Martha.

La mort de Chantel Moore avait soulevé la colère et l’incompréhension partout au pays. Le ministre des Services aux autochtones avait déclaré qu’il était en colère et outré, et qu’il fallait un compte-rendu exhaustif des faits.

Marc Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Marc Miller n'était pas disponible pour une entrevue. Dans une déclaration, son attachée de presse indique que racisme systémique résultant de l'histoire coloniale du Canada continue d'avoir des effets catastrophiques sur les communautés autochtones. Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire , fait valoir Adrienne Vaupshas.

Il a fait cette déclaration quelques jours après les grandes manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis. Des enregistrements vidéo de brutalité policière contre des Autochtones au Canada circulaient aussi à ce moment.

De jeunes manifestants lèvent un bras face à un groupe de policiers anti-émeutes, dans les rues de Minneapolis, quelques jours après la mort de George Floyd. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un an plus tard, Martha Martin constate que rien n’a vraiment changé.

Quand il s’agit de vérifier la sécurité et la santé de quelqu’un, est-ce que d’envoyer un policier armé, qui n’est pas formé pour répondre à des problèmes de santé mentale, est-ce la meilleure personne à envoyer? Il y a des gens qui sont terrifiés d’ouvrir la porte à des policiers parce qu’ils n’ont pas confiance en eux , fait valoir Martha Martin.

Grace Frank se rappelle des mots de son arrière-petite-fille quand elle est allée au Nouveau-Brunswick l'été dernier récupérer la dépouille de Chantel.

Gracie était assise sur mes genoux et m'a dit "Grand-mère je ne mourrai pas comme ma maman". Elle a dit qu'elle avait peur quand elle voyait un policier.

Pour rétablir cette confiance, Martha Martin souhaite que les policiers soient équipés de caméras corporelles.

Une caméra accrochée au col de l'uniforme d'un policier. Photo : Getty Images / Jack Taylor

Le plus important est de savoir comment les tenir responsables de leurs actes et que sont-ils prêts à faire pour être transparents afin que les gens aient à nouveau confiance en eux , dit-elle.

Jean Sauvageau estime de son côté que bien que ces caméras puissent être utiles, elles ne seront pas la solution à tous les problèmes.

S'imaginer que ça va régler toute une série de problèmes, que ça rend les interventions plus démocratiques et les processus d'enquête plus ouverts... Ça a été essayé dans plein d’endroits, il n'y a rien qui démontre que le fait que des policiers aient des caméras sur eux règle autant de problèmes que ça , fait valoir Jean Sauvageau.

Une commission nationale d’enquête toujours réclamée

Au lendemain du décès de Chantel Moore, des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick ont demandé une commission d’enquête indépendante sur le racisme systémique présent notamment dans le système judiciaire.

Le 9 juillet 2020, le premier ministre Blaine Higgs a rencontré des chefs autochtones malécites et mi'kmaq du Nouveau-Brunswick. Ils ont réitéré leur demande pour la mise sur pied d’une commission d’enquête publique indépendante examinant le racisme systémique notamment présent dans le système judiciaire de la province. La rencontre s'est soldé par un échec. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Martha Martin hésite aujourd’hui à faire un lien entre le racisme et la mort de sa fille, mais juge cette commission nécessaire pas seulement dans la province, mais à travers le pays.

C’est une question difficile parce que je ne connais pas tous les faits. Mais sa mort est horrible et son corps l’a démontré. Et qu’est-ce que ça veut dire exactement le racisme systémique? Nous ne le saurons jamais si nous n’allons pas à la racine du problème.

Bien que le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs ait reconnu la présence du racisme systémique dans la province, il a refusé de déclencher une telle enquête sans l’implication du gouvernement fédéral.

Je veux bien avoir l’idée d’une commission nationale. Mais que le Nouveau-Brunswick prenne le temps de s'examiner et de se regarder en face dans un miroir, ce ne serait pas une mauvaise chose non plus , estime Jean Sauvageau.

Le bureau du premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs a décliné notre demande d’entrevue.