Un homme de 18 ans arrêté à Val-d’Or en lien avec le vol d’armes à feu

L’individu de 18 ans se serait introduit par effraction et volé plusieurs armes à feu dans le garage d’une résidence du chemin du Lac, à Val-d’Or.

Ce sont des résidents qui ont remarqué un homme en possession d’une arme à feu qui se promenait sur un terrain non loin de chez eux. Ils ont réalisé par la suite qu’ils venaient de se faire voler leurs armes , rapporte la sergente Nancy Fournier, agente à l’information à la Sûreté du Québec.

Après avoir été informés, les policiers ont ratissé le secteur à la recherche du suspect.