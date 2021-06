Sylvan Lake veut éviter une surpopulation cet été

Même si la plupart des restrictions de santé publique pourraient être levées en Alberta au début du mois de juillet, le maire de Sylvan Lake dit que le respect de la distanciation physique sera toujours de mise sur la plage et dans la communauté.

Sean McIntyre estime que Sylvan Lake reste une destination de choix pour de nombreux Albertains durant l’été.

Nous avons un plan d'application renforcé. Je veux juste aider les gens à profiter de cet endroit et à repartir avec de bons souvenirs. Une citation de :Sean McIntyre, maire de Sylvan Lake

Plan pour décourager la surpopulation

L'été dernier, Sylvan Lake a fait les manchettes après que des images de la plage bondée de monde sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Sean McIntyre croit qu'elles ont surtout encouragé les visiteurs, qui ont fini par être plus nombreux. Mais cette année, dit-il, la situation sera différente.

Il indique que son administration a mis sur pied un plan pour décourager la surpopulation et qu’une approche éducative sera priorisée pour l’application de la loi. Nous ne voulons gâcher la journée de personne. Ce que nous voulons faire, c'est les aider à profiter de manière responsable.

Une résidente de Sylvan Lake, Dianne Womacks, appuie cette décision. Celle qui y vit depuis 19 ans dit qu’elle se remet toujours la COVID-19 qu’elle a contracté en août.

Nos entreprises, nos familles, tout le monde a désespérément besoin d'aller de l'avant, mais nous devons toujours le faire prudemment. Une citation de :Dianne Womacks, résidente de Sylvan Lake

Le maire dit que ceux qui ne craignent pas la foule sont toujours les bienvenus à Sylvan Lake un samedi, mais si vous voulez vivre une expérience plus détendue et ouverte, venez pendant la semaine et planifiez ces vacances de manière stratégique , dit-il.

Avec les informations de Heater Marcoux