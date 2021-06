Trois fois plus de personnes noires dans les C.A. des sociétés du TSX

Un peu moins de 30 personnes noires siègent aux conseils d'administration des 100 plus grandes entreprises inscrites à la bourse de Toronto. Bien que ce nombre ait plus que triplé au cours de la dernière année, elles continuent néanmoins de représenter une faible proportion.

Parmi les 26 membres noirs actuels des conseils d’administration des grandes sociétés du TSX, plus de la moitié, soit 18 d’entre eux, ont été nommés depuis juillet 2020. Ce bilan représente une augmentation de 0,7 % à 2,35 %, supposant que le nombre total de sièges soit resté relativement constant.

Jamais de ma vie je n'ai vu une telle prise de conscience de la nécessité et de l'importance de la diversité , indique Lori-Ann Beausoleil, une consultante en entreprise.

Lori-Ann Beausoleil, consultante en entreprise Photo : Craig Chivers/CBC

Mme Beausoleil a quitté son poste d'associée chez PricewaterhouseCoopers après presque 40 ans afin de rejoindre les conseils d'administration de plusieurs entreprises cotées à la TSX.

Il n'y a pas de rôle plus important pour susciter le changement [que de siéger à] un conseil d'administration. Une citation de :Lori-Ann Beausoleil, consultante en entreprise

Des objectifs de recrutement plus inclusifs

Après le meurtre de George Floyd, tué par un policier de Minneapolis en mai 2020, l’attention s’est rapidement tournée vers le monde des affaires après que des entreprises se soient engagées à soutenir le mouvement Black Lives Matter. Leur prise de position a toutefois été critiquée alors que leurs paroles n’ont pas toujours été suivies d’actions concrètes.

Au Canada, une coalition de dirigeants d'entreprise a lancé, l'été dernier, l'initiative BlackNorth pour lutter contre le racisme systémique anti-Noirs et donner aux compagnies un plan précis pour y parvenir.

BlackNorth encourage les entreprises à signer un engagement, qui comprend une cible d'au moins 3,5 % des postes de direction et de conseils d'administration, basés au Canada, occupés par des dirigeants noirs d'ici 2025.

Dahabo Ahmed-Omer, directrice générale de l’initiative BlackNorth Photo : Robyn Miller/CBC

La prochaine génération se tourne vers nous pour nous dire : "Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont connu une crise et l'ont transformée en opportunité" , fait valoir Dahabo Ahmed-Omer, directrice générale de l’initiative BlackNorth.

Elle estime que l'ensemble des entreprises canadiennes sont encore loin de l’objectif de 3,5 %, même si de plus en plus de grandes sociétés signent l'engagement chaque semaine, avec plus de 500 signataires à ce jour. Je pense qu'il est important de pouvoir se dire que cela va prendre du temps , concède Mme Ahmed-Omer.

Tous les deux jours, je vais sur LinkedIn et je vois une nouvelle annonce – je vois une femme noire et je souris jusqu'aux oreilles parce que je me dis : "C'est moi. C'est ma sœur. C'est ma nièce qui a neuf ans". [...] La réalité est que notre diversité est, en fait, un atout. Une citation de :Dahabo Ahmed-Omer, directrice générale de l’initiative BlackNorth

Malgré un effort d’inclusion de la part de plusieurs entreprises, certaines personnes ont toutefois remarqué que le recrutement pour des rôles de direction et des postes au sein de conseils d'administration est encore souvent limité à un cercle bien défini.

C'est le cas de Jason Murray qui a lancé BIPOC Executive Search, en juillet dernier, à Toronto, inspiré par le projet BlackNorth. Les gens ouvrent leur carnet de contacts et regardent qui s'y trouve, et beaucoup de dirigeants ont été recyclés au fil des ans à cause de cela , mentionne-t-il.

Jason Murray, président de BIPOC Executive Search. Photo : Jacqueline Hansen/CBC

Grâce à son initiative, il a néanmoins été en mesure de placer 70 personnes dans différentes entreprises alors qu’il espérait atteindre 40 à 50 placements au cours de sa première année.

Nous faisons quelque chose qui est tellement nécessaire sur le marché , fait valoir M. Murray qui se dit encouragé par certaines entreprises qui se fixent ouvertement des objectifs et révisent leurs politiques.

Un héritage pour la prochaine génération

La pérennité de cette démarche passe également par un changement de culture plus inclusif au sein des entreprises, croit Lori-Ann Beausoleil. Parfois, les gens ne lèvent pas la main parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à leur place , souligne-t-elle.

C'est un avis que partage M. Murray. Des entreprises se présentent comme bien intentionnées, mais doivent s'assurer d'intégrer cette démarche dans leur culture, dans leurs politiques ainsi que dans leurs procédures afin de la rendre durable , précise-t-il.

Mme Beausoleil a quant à elle l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenir la porte ouverte derrière elle afin que d'autres leaders issus de la diversité puissent marcher sur ses traces.

Mon rêve est de voir, un jour, alors que je serai à la retraite, la beauté d'une mosaïque dans ces conseils d'administration et équipes de direction , songe-t-elle.

Démarches : CBC News a utilisé les sites web des entreprises et les dossiers publics pour identifier les membres noirs des conseils d'administration et a fait confirmer ces informations par chaque compagnie lorsque cela était possible, bien que certaines n'aient pas répondu.

D’après les informations de Jacqueline Hansen de CBC