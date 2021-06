Des ingénieurs de la Ville de Montréal déclenchent une grève illimitée

En rassemblement devant l'hôtel de ville de Montréal et dans un geste symbolique, la présidente du SPSPEM Marie-Eve Dufour a détruit le rapport de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (CEIC) plus connue sous le nom de la commission Charbonneau.

Le rapport Charbonneau recommande de renforcer l'expertise interne en ingénierie afin de se prémunir contre la collusion et la corruption.

Si nous sommes en grève aujourd'hui, c'est pour réclamer le renforcement de l'expertise interne en ingénierie. Une citation de :Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM

Dix ans après la commission Charbonneau, il est plus que temps que les élus prennent la décision de reconstruire notre savoir-faire et de rompre avec notre entière dépendance face aux firmes de génie-conseil privées , a ajouté Mme Dufour.

Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées devant l’hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le SPSPEM estime que l'enseignement de la commission Charbonneau est encore ignoré .

L'attraction de l'expertise est encore impossible et les contrats octroyés aux firmes externes ont explosé de 674 % entre 2012 et 2020, passant de 23 M$ à 178 M$. La dépendance de la Ville de Montréal n'a jamais été aussi criante , déplorent les ingénieurs de la Ville de Montréal.

Mme Dufour n’a pas manqué de décocher quelques flèches à l’endroit des maires qui ont été à la barre de la Ville dans les 20 dernières années.

En matière de renforcement de l'expertise interne en ingénierie, Valérie Plante [l’actuelle mairesse] ne fait pas mieux que Gérald Tremblay ou Denis Coderre. Une citation de :Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM