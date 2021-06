Éthique : Legault s'exprime sur le sort de Fitzgibbon

Le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, est « encore à ce jour » en manquement au code d'éthique et de déontologie des parlementaires et doit être suspendu de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a recommandé la commissaire à l’éthique du Québec, Ariane Mignolet, dans son dernier rapport portant sur les intérêts financiers détenus par le ministre.

Ariane Mignolet suggère donc aux députés de l'Assemblée de sanctionner le ministre par la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale, accompagnée d’une suspension de toute indemnité et de toute allocation .

Elle recommande de lever cette suspension seulement si le ministre se défait de ses intérêts dans les entreprises ImmerVision et White Star Capital.

Si celui-ci désire tout de même les garder, il faudrait alors obliger le ministre à renoncer à son statut de membre du Conseil exécutif, pense-t-elle. À titre de député, il pourrait alors placer ses intérêts dans les entreprises dont il est question dans un mandat sans droit de regard ou une fiducie sans droit de regard.

Les intérêts détenus par M. Fitzgibbon dans ImmerVision et White Star Capital pourraient potentiellement placer le ministre en conflit d’intérêts. Immervision a un lien avec le gouvernement et White Star Capital a des liens avec Investissement Québec.

Dans son document, la commissaire à l’éthique souligne que c’est la deuxième fois qu’elle produit un rapport concernant le refus du ministre de se conformer à une disposition de la loi, qu’il considère injuste .

Près de six mois après le dépôt du rapport d’enquête [en décembre 2020], le ministre refuse toujours de se conformer à l’article 46 du Code. Alors qu’il lui a été possible encore récemment de régulariser sa situation à l’égard de l’une des entreprises visées par la présente enquête en disposant de ses intérêts, le ministre n’a pas saisi cette occasion au motif qu’il ne souhaite pas le faire à escompte , déplore-t-elle.

Il s’agit d’une situation où le membre de l’Assemblée nationale refuse sciemment de se conformer à une disposition législative lui étant applicable. Une citation de :La commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet

Selon elle, les mesures substitutives qu’a choisies le ministre dans l’objectif de rassurer ses collègues et la population face à de possibles conflits d’intérêts ne permettent pas de former une cloison étanche entre ses intérêts et les devoirs de sa charge .

Dans son rapport de décembre, Arianne Mignolet avait recommandé à l'Assemblée nationale de réprimander le ministre. Elle estime cette fois que de recommander une nouvelle réprimande serait inapproprié face au caractère continu et grave du manquement . En novembre, Pierre Fitzgibbon avait été blâmé par l’Assemblée nationale pour son manque d'éthique.

Lors d'un vote unanime au Salon bleu, tous les députés québécois, y compris les ministres et le premier ministre François Legault, avaient entériné officiellement cette recommandation d’Ariane Mignolet formulée dans un rapport déposé en octobre.

En décembre, suite au dépôt d’un nouveau rapport où elle recommandait encore une fois à l'Assemblée nationale de réprimander le ministre, François Legault avait refusé d’aller de l’avant avec cet avis, considérant que M. Fitzgibbon ne méritait pas un deuxième blâme de l'Assemblée nationale, parce qu’il avait agi de bonne foi.

Les députés de la Coalition avenir Québec avaient alors voté contre la recommandation de la commissaire.