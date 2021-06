Les représentants de la Ville Reine ont fait le bilan de leur saison, mercredi, deux jours après avoir été éliminés en sept matchs par le Canadien de Montréal.

Cette année, nous avions le talent, la volonté et la détermination, mais nous n'y sommes pas parvenus. C'est toujours les mêmes mots à la fin de l'année et ça craint , a dit l'ailier Mitch Marner.

Nous sommes tellement déçus parce que nous avions une si grande confiance en nous-mêmes... Ça fait mal de ne pas avoir été à la hauteur de nos propres attentes. Nous voulons tous être meilleurs. L'objectif final ici est toujours de gagner. Une citation de :Mitch Marner, attaquant des Maple Leafs

Marner, de tous les joueurs de l'équipe torontoise, a fait l'objet des critiques les plus virulentes sur les médias sociaux après avoir prolongé sa disette sans but en séries à 18 matchs. Il a tenu à calmer les tensions lors de son point de presse.

Tout le monde veut juste se mettre en mode panique et faire des changements, mais je pense qu'ils [les dirigeants] ont confiance en notre équipe. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire. Nous savons tous combien nous avons de talent , a-t-il dit.

Montréal a comblé un retard de 1-3 dans la série pour éliminer les Maple Leafs. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Le noyau autour duquel est construite l'édition actuelle des Maple Leafs – et dont Marner fait partie avec Auston Matthews, William Nylander et Morgan Rielly, notamment – a subi l'élimination au premier tour à ses cinq participations en séries. Ces quatre dernières années, Toronto a perdu lors du match ultime.

Il faut qu'on apprenne à clore une série. Une citation de :Morgan Rielly, défenseur des Maple Leafs

Les équipes qui vont le plus loin [en séries] jouent le plus dur. Il nous faut apprendre de cela , a dit le défenseur Jake Muzzin qui avait du mal à s'expliquer la performance de son équipe lors des matchs 5, 6 et 7.

C'est définitivement la plus douloureuse défaite de toutes celles qu'on a subies. On croyait vraiment en nous-mêmes , a aussi indiqué l'attaquant Zach Hyman.

Le capitaine John Tavares a été le premier à s'adresser aux journalistes en matinée. Il a tenu à donner une mise à jour sur son état de santé d'abord, précisant qu'il allait très bien et qu'il continuait de progresser.

Et bien qu'il ait raté toute la série contre Montréal après avoir subi une commotion cérébrale et une blessure à un genou lors du premier match, Tavares a assuré que l'élimination le peinait autant que ses coéquipiers.

C'est vraiment difficile de mettre en contexte la déception, la désolation que cette perte signifie pour le groupe et les défis qui nous attendent , a-t-il dit. Je ne crois certainement pas qu'il y ait un manque de coeur, de volonté ou de désir.

Reviendra, reviendra pas?

Le gardien Frederik Andersen n'a disputé qu'un match avec les Maple Leafs depuis le 19 mars. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le bilan de fin de saison est aussi le moment pour les joueurs en fin de contrat de faire part de leurs souhaits pour la saison morte qui les attend. Du lot, le gardien Frederik Andersen a été plutôt évasif sur son désir de prolonger son aventure avec les Maple Leafs après cinq ans à Toronto.

J'ai vraiment apprécié mon temps ici. Dans l'ensemble, je vais définitivement garder de bons souvenirs de ces cinq années ici. Quant au futur, je ne sais pas ce qu'il me réserve [...] Je veux parler à Kyle [Dubas] d'abord et voir où il en est. Je ne veux pas me projeter plus loin que cette conversation. On doit voir ce qui a le plus de sens pour les deux parties , a répondu le gardien lorsque questionné sur son avenir.

Andersen a connu une dernière campagne difficile, ratant près de deux mois d'activités à la toute fin du calendrier régulier après avoir révélé qu'il était blessé. En 24 matchs, il n'a compilé que 13 victoires. Sa moyenne de buts alloués de 2,96 et son pourcentage d'arrêts de .895 ont été les pires de sa carrière.

J'ai joué plus longtemps que j'aurais dû [en étant blessé]. Je sais à quel point je peux être bon. J'ai encore mes habiletés.

Le Danois touchait cinq millions de dollars cette saison, une somme qui pourrait entre autres servir à retenir les services de Zach Hyman, qui deviendra aussi joueur autonome.

Je n'ai pas parlé à Kyle encore. Je ne pense pas que qui que ce soit avait prévu que notre saison prendrait fin aussi abruptement. Je n'ai honnêtement pas eu le temps de penser [à mon avenir]. Je digère encore ce qui s'est produit. C'est déchirant , a indiqué l'attaquant américain en matinée, précisant toutefois qu'il est ouvert à enfiler l'uniforme bleu et blanc de nouveau.

Wayne Simmonds et Jason Spezza se sont aussi dits ouverts à un retour avec les Leafs. Les deux avaient signé des contrats d'un an l'été dernier. On sent qu'il y a un travail inachevé , a dit Spezza.

Joe Thornton, le deuxième plus vieux joueur actif de la LNH à 41 ans, a dit qu'il prendra le temps de songer à son avenir. Il a dit vouloir se concentrer sur ses responsabilités de père cet été.

Nick Foligno, qui sera aussi libre de choisir sa prochaine destination en juillet, n'a pas rencontré les journalistes, mercredi.