Une mélodie de sentiments, de Sarah Bordeleau

Qui suis-je?

Dès que j’ai appris à écrire des histoires, c’est devenu une véritable passion, et mon plus grand rêve est d’être publiée un jour. Je suis une personne simple qui aime la nature plus que tout. J’ai plusieurs passe-temps, dont le ukulélé, la course à pied, la lecture et mille autres choses. Je suis vraiment une touche-à-tout et j’aime créer, peu importe la forme. Je suis graphiste de formation, ce qui me permet d’exprimer ma créativité dans un cadre professionnel. J’ai d’ailleurs mon entreprise depuis près de trois ans.

Mon récit en quelques mots

Mon texte raconte un premier rendez-vous avec une personne bien spéciale, il y a quelques années. Ce sont exactement les ressentis que j’avais à ce moment-là. Ce fut une rencontre vraiment inspirante et marquante.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai toujours été une grande romantique et amoureuse des mots. Ce sont mes émotions qui ont guidé ma plume dans le récit d’une rencontre qui avait été particulièrement magique. Même si cela ne s’est pas terminé par une grande histoire d’amour, j’avais envie de raconter ce moment, parce qu’il m’avait sincèrement touchée.

Les premières lignes de mon récit

Je suis tellement nerveuse. Ça fait une semaine que j’attends cette journée. J’ai hâte, mais j’ai quand même les nerfs en boule et les mains qui n’arrêtent pas de jouer avec tout ce qui se trouve à leur portée. Mes cheveux, les trucs qui traînent dans mes poches, la fermeture éclair de mon manteau. Je replace ma tuque à chaque trente secondes, je remets du baume à lèvres encore et encore. Mon Dieu que ce trajet est interminable! Une citation de :Extrait d'Une mélodie du sentiments, de Sarah Bordeleau

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.