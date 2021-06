Québec veut inciter les entreprises à embaucher des personnes handicapées

Le gouvernement du Québec lance un programme de stages destinés aux personnes handicapées afin de sensibiliser les entreprises à ce potentiel de main-d'oeuvre et de diversifier les milieux de travail.

Le projet DuoEmploi, auquel Québec alloue 250 000 $, permettra d'organiser 250 stages d'un jour en entreprise partout au Québec du 1er au 7 novembre.

Les personnes handicapées auront encore une fois […] l’opportunité de démontrer leur talent et leur potentiel , a expliqué Jean Boulet, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

M. Boulet affirme s'être inspiré d'un programme similaire qu'il a découvert lors d'une visite à Paris il y a quelques années et qui connait un succès croissant, année après année .

La version québécoise permettra, espère-t-il, de faire réaliser aux employeurs qu'il y a un bassin de main-d’oeuvre qui doit être estimé dans le contexte de rareté de main-d’œuvre, et pour nous assurer une relance qui est plus inclusive et qui est humaine .

Je dis souvent qu'on parle d'automatisation et de robotisation, mais moi j'ai visité des entreprises où, à côté des robots, il y a des personnes qui font de la réception, de l'expédition, de l'emballage, a noté M. Boulet. Ils le font de manière extraordinaire. C'est des personnes assidues, loyales, qui ont plein de qualités, qui travaillent bien .

Tous les types d'emplois sont cependant concernés par le projet, qui est réalisé en partenariat avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées et le Conseil du patronat du Québec. Le jumelage sera fait sur mesure, selon les besoins des entreprises, en prenant en compte les habiletés, le potentiel de travail, le profil des personnes en situation de handicap.

Le ministre a cité les données de 2017 de l'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) qui révèle qu'au Québec, le taux d'emploi des personnes âgées de 25 à 64 ans qui ont une incapacité est de 56,1 %. Il est de 79,3 % pour les personnes sans incapacité.

Environ 16 % des Québécois de 15 ans et plus vivent avec une incapacité, soit près d'un million de personnes, selon l'ECI.