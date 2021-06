Rémunération des médecins : des lacunes persistent, dénonce la VG du Québec

Les économies rapportées jusqu’alors restent bien loin des cibles prévues, au point de compromettre l’objectif initial de 450 millions de dollars à dégager en pertinence d'ici à 2023. Dans les faits, ce ne sont que 6,1 millions de dollars d’économies récurrentes, soit 9 % de la cible, qui ont été réalisées.

Il faudrait donc parvenir à dégager 338 millions de dollars d’économies au cours des deux prochaines années pour respecter les objectifs fixés, analyse Mme Leclerc, qui craint que ceux-ci ne puissent être atteints, écrit-elle.

En d’autres termes, la refonte que devaient faire les médecins spécialistes dans leurs primes et actes rémunérés superflus a été beaucoup moins efficace que prévu, et ce, malgré les aides octroyées pour y parvenir.

Des ententes complexes

La vérificatrice générale constate que les ententes de rémunération des médecins sont demeurées aussi complexes qu’en 2015, ce qui nuit à la gestion efficace de la rémunération , alerte-t-elle.

Selon le rapport, pour la période 2015-2020, plus d’un milliard de dollars débloqués pour la rémunération des médecins n’ont pas été dépensés, et ce, sans que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne convienne de la part devant demeurer disponible pour la rémunération des médecins et de celle représentant des économies pouvant par exemple être réinvesties dans le système de santé , signale la vérificatrice générale.

Il a parfois fallu plus de cinq ans de négociation pour la révision d’un code de facturation qui, de surcroît, est toujours en vigueur, dénonce également le rapport en citant comme exemple l'oxygénation extracorporelle.

Le rapport recommande notamment une révision des modalités de rémunération ainsi que des codes de facturation, ainsi qu'un suivi rigoureux des économies identifiées .

Plus de détails à venir...