La santé publique pourrait revoir la décision d'annuler les bals des finissants

Je m'engage à refaire une certaine évaluation très rapide avec mes équipes, pour voir dans quelles conditions potentiellement et quand ça pourrait avoir lieu. Une partie importante de l'équation va être la couverture vaccinale , précise le Dr Arruda, soulignant au passage qu'il entend l'appel des jeunes.

L’annulation des bals des finissants provoque d'ailleurs beaucoup de frustration chez les élèves de 5e secondaire. Plusieurs y voient une injustice et de l'incohérence.

Marie-Anne Mathilde Doumbia fait partie du comité du bal à l’École secondaire Cardinal-Roy, à Québec.

On travaille là-dessus depuis un bon moment. Depuis qu'on est petits, on se fait dire que le bal des finissants est un événement. On a créé des attentes. C'est vraiment triste. C'est un moment que tout le monde attendait , dit-elle.

On n'a pas eu une très bonne année, avec la COVID, c'était vraiment plate. On n'a pas eu de sortie, rien. Le bal, c'était notre récompense pour avoir autant bien respecté les règlements. Ce serait une bonne idée de les autoriser , ajoute une autre élève de 5e secondaire, Madison Blouin.

Contradictions

L'élève souligne également qu’il y a des contradictions dans les règles, rappelant qu’à la fin de l’année scolaire, les bars et les restaurants seront ouverts.

Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que, pour le hockey, ils permettent 2500 personnes, mais pour notre bal de 100, 150 personnes, ils ne veulent pas. Je ne trouve pas ça équitable , affirme Madison Blouin.

Je trouve ça un peu injuste. La plupart de mes amis ont déjà eu leur première dose de vaccin. C'est injuste qu'on ne puisse pas se rassembler en respectant les mesures sanitaires pour dire que c'est la fin. On a réussi notre secondaire ensemble , estime pour sa part Marie-Anne Mathilde Doumbia.

Prévenir les risques

Le Dr Arruda assure que la décision d’annuler les bals n’a pas été prise de gaieté de cœur. La couverture vaccinale chez les jeunes de 12 à 17 ans n’est pas suffisante pour l’instant, selon lui, pour éviter d’éventuelles éclosions.

Un peu plus de 45 % des 12 à 17 ans au Québec ont reçu une première dose ou ont un rendez-vous pour se faire vacciner.

On n'est pas là pour écoeurer la population. Ce n'est pas notre objectif. Je comprends très, très bien la frustration, la colère et la déception que vivent les jeunes. Une citation de :Le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Actuellement, le statut vaccinal des jeunes n'est pas suffisant pour permettre une activité, entre guillemets, de gros party, sans risque important de super propagation. On a encore du variant britannique qui circule , affirme le Dr Horacio Arruda.

Le ministre de l’Éducation estime qu’il y a tout de même des solutions de rechange possibles aux bals.

On va attendre les ajustements, le cas échéant, de la santé publique par rapport à des festivités, mais il est possible de faire des remises des diplômes alternatives. Je fais confiance aux écoles pour trouver des méthodes alternatives , mentionne Jean-François Roberge.

Plus de dangers sans bals

Si les bals demeurent annulés, les élèves croient que les conséquences pour la santé pourraient être plus néfastes.

Des groupes d’élèves songent déjà à organiser des rassemblements privés où les règles sanitaires ne seront pas nécessairement suivies.

Les risques d’éclosions seront plus grands, disent-ils.

J'ai entendu du monde qui essayait de s'arranger. On peut être huit par terrain. On se loue quelque chose ensemble et on est juste huit pas de masque. Mais je ne fais pas partie de ça , mentionne un élève, Pierre-Olivier Côté.

Les gens vont juste se rassembler pas en bulles et probablement sans masque, parce qu'il n'y aura pas d'adultes pour surveiller. Je pense que ça va juste être pire , conclut Marie-Anne Mathilde Doumbia.

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier