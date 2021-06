Vaccination : des cliniques communautaires et mobiles mises en place cette semaine

Le Manitoba continue ses efforts de vaccination en déployant des cliniques mobiles éphémères et mobiles cette semaine dans certaines communautés, tandis que des doses de vaccins seront envoyées dans des pharmacies et des cabinets médicaux de la province.

Les responsables de la campagne de vaccination manitobaine prévoient des cliniques de vaccination organisées par la communauté pour mieux faciliter la vaccination des communautés ethniques vulnérables.

Les différentes organisations communautaires feront de la sensibilisation et aideront à mettre en place des cliniques éphémères. Selon le coresponsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Johanu Botha, les cliniques communautaires s'inspireront de l'expérience des cliniques dirigées par des Autochtones et de la clinique éphémère du quartier Knox à Winnipeg .

Selon les demandes spécifiques des communautés, ces cliniques communautaires pourront s’établir là où il y a des nécessités. Il y aura un groupe d'experts en vaccination communautaire qui travaillera avec ces communautés. La mise en place de ces cliniques de vaccination mobile permettra d'atteindre les communautés ethniques dont les membres peuvent être dissuadés de visiter les grands sites en raison de problèmes de langue.

De plus, des cliniques éphémères mobiles se déplaceront à travers Winnipeg à partir de mercredi afin d’approcher des membres de communautés spécifiques ciblées et leur proposer de se faire vacciner.

Doses livrées dans des cliniques médicales et des pharmacies

Par ailleurs, 5000 doses des vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech seront envoyées à 25 cliniques médicales et pharmacies, afin d’offrir à la population manitobaine une plus grande accessibilité au vaccin. Ceci devrait aider certaines communautés ou personnes qui hésitent à se faire vacciner dans les supercliniques d’avoir la chance de discuter avec un professionnel de la santé afin de répondre à différentes inquiétudes , déclare Johanu Botha.

Quant aux doses d’AstraZeneca, aucune livraison n’est prévue au Manitoba.

Johanu Botha a de plus confirmé que la province a administré près de 875 000 doses de vaccins contre la COVID-19, ce qui représente 66,2 % de la population adulte et que près de 63 % des jeunes de 12 ans et plus se sont fait vacciner, en date de mardi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de doses de vaccin reçues et injectées au Manitoba.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct à partir de 12 h 30 le point de presse de la province concernant la vaccination contre la COVID-19 avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

La Dre Joss Reimer, médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, est accompagnée de Johanu Botha, coresponsable du groupe de travail.

Détails à venir.