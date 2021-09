Qui suis-je?

J'ai 19 ans et je suis étudiante en études internationales à l'Université de Montréal. Je suis une grande amoureuse du monde; j'aime les gens, la littérature et les aventures. J'ai une grande soif d'apprendre et plein de projets d'avenir plutôt flous. J'aime écrire de petits mots pour le plaisir et pelleter des nuages.

Mon récit en quelques mots

Mon récit parle des situations auxquelles j'ai assisté pendant les quelques semaines que j'ai passé à travailler dans un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), l'été passé, en pleine pandémie de COVID-19. Je dénonce en quelque sorte les conditions de vie dans ces centres, tout en mettant en lumière la souffrance de certains de leurs résidents. C'est un texte qui a été écrit sous le coup de l'émotion, et dans lequel j'ai aussi voulu souligner le dur travail des préposés et préposées, qui, selon moi, méritent mieux.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J'ai simplement puisé dans mes émotions. J'étais profondément indignée, voire bouleversée par ce que j'ai vu dans ce CHSLD. Même des mois plus tard, ces sentiments de colère, d'impuissance et de profonde tristesse étaient suffisamment forts pour que je les mette sur papier.

Les premières lignes de mon récit

Les orchidées évoqueraient, dans la mythologie, la beauté, la pureté et la gaieté.



J’ai récemment visité une maison qui portait leur nom.



Le premier jour, j’avais un sourire scotché aux lèvres en franchissant sa porte. J’ai sautillé jusqu’à la distributrice à Purell, j’ai chanté des noms de famille. Ça n’aura pris que quelques minutes pour qu’on m’y scie les jambes et que j’y perde la voix. Une citation de :Extrait de Le temps des fleurs, d'Anaël Bisson

