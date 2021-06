L'ONU presse le Canada de mener des fouilles dans les pensionnats autochtones

L'Organisation des Nations unies presse les autorités canadiennes à mener des enquêtes « rapides et exhaustives » sur les décès d'enfants autochtones et à « redoubler d'efforts pour retrouver les enfants disparus », notamment en fouillant les tombes anonymes.

La découverte de 215 restes d'enfants autochtones près d'un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, est choquante et rouvre des plaies douloureuses , note une porte-parole du Haut commissariat des droits de l'homme des Nations unies, Marta Hurtado.

L'organisme enjoint le gouvernement à procéder à des études médico-légales pour que les restes humains soient identifiés. Sans cela, la guérison n'est pas possible , croit-elle.

Plus de 4100 enfants sont morts dans les pensionnats autochtones et de nombreux autres n’ont pas été identifiés ou sont portés disparus, selon le rapport de la Commission vérité de réconciliation qui a étudié plus de 5 millions de dossiers fournis par le gouvernement fédéral.

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies appelle le gouvernement canadien à mettre en oeuvre les recommandation du rapport et favorise la création d'une entité juridique pour protéger et gérer les lieux de sépulture, composée de représentants du gouvernement et des autochtones.

Qui plus est, l’ ONUOrganisation des Nations unies estime qu’une indemnisation appropriée, des excuses officielles, des monuments commémoratifs et des services de réadaptation doivent être envisagés. Ce sont les pierres angulaires de la réconciliation.

La découverte près du pensionnat de Kamloops ravive une grave douleur chez les Autochtones au pays. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Des fouilles réclamées à travers le pays

La demande de l'ONU s'ajoute à celles de nombreux Canadiens qui réclament que des fouilles soient menées dans les 138 autres pensionnats autochtones qui ont été en activité aussi récemment qu'en 1990 au pays.

En Alberta, le gouvernement compte financer des recherches pour retrouver les restes d’enfants disparus alors qu’ils fréquentaient les quelque 25 pensionnats autochtones de la province.

Au Québec, le gouvernement étudie la possibilité de sécuriser ses six pensionnats autochtones afin d'y mener des recherches.

En Ontario, le gouvernement Ford se penchera sur un projet de loi pour examiner tous les sites d'anciens pensionnats autochtones en Ontario à la recherche de sépultures d'enfants autochtones.

Partout au pays, des gens réclament que des actions concrètes et rapides soient prises pour retrouver les corps d'autres enfants disparus. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Les conditions de vie des Autochtones sous la loupe

Les abus historiques contre les enfants autochtones dans les établissements d'enseignement et de santé gérés par le gouvernement continuent de bouleverser la vie des communautés autochtones , rappelle le bureau des Droits humains de l'ONU.

Les impacts intergénérationnels qui en découlent restent importants, y compris au niveau linguistique, économique et culturel.

Les conditions de vie des Autochtones au Canada sont depuis longtemps sous la loupe de l'Organisation mondiale des Nations Unies.

En 2019, un rapport dénonçait le rôle que l'état de logement abominable joue dans la pauvreté et l'exploitation auxquelles font face les peuples autochtones.