Consultation publique pour une mise en valeur de la rue Jacques-Cartier à Gatineau

Les Gatinois sont invités à se prononcer sur un plan de mise en valeur de la rue Jacques-Cartier dans le cadre d’une consultation publique qui est lancée mercredi. La conseillère du district de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau, et le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, sont à l’origine de cette initiative.

Des consultations avaient aussi été lancées à la fin de l'automne pour recueillir les commentaires des Gatinois sur le projet pilote d’un corridor sanitaire sur la rue Jacques-Cartier mis en place à l’été 2020 . Les résultats du sondage avaient été dévoilés en avril dernier.

Cette fois-ci, les citoyens sont invités à se prononcer sur le développement et l’aménagement de la rue. C’est, disons, une suite logique de lancer cette consultation aujourd’hui pour une mise en valeur vraiment complète de l’endroit , affirme la conseillère municipale Myriam Nadeau en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

À l'été 2020, la rue Jacques-Cartier était fermée à la circulation routière pendant près de deux mois, dans le cadre de projet pilote, laissant la place aux cyclistes et aux piétons. (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Elle rappelle que ce sont plus de 40 millions de dollars qui ont été investis par la Ville de Gatineau pour l’aménagement de la rue Jacques-Cartier.

C’était d’abord pour remettre les berges dans le domaine public. C’était pour en faire une promenade qui soit conviviale et sécuritaire , explique Myriam Nadeau. Elle poursuit en disant que le but était de créer un environnement favorable afin de faire de la rue Jacques-Cartier un lieu d’animation, d’animation culturelle, d’offre commerciale diversifiée, de commerce de destination .

L’idée, c’est vraiment de développer tout le potentiel et de l’exploiter à son maximum de ce que permettent ces aménagements. Maintenant qu’on les a, comment on en tire avantage pour l’ensemble de la population? Une citation de :Myriam Nadeau, conseillère municipale du district de Pointe-Gatineau

Jusqu’au 20 juin, les Gatinois pourront commenter et voter sur des propositions existantes, mais ils pourront aussi en soumettre s’ils le désirent. Les citoyens pourront consulter un document de réflexion qui vise à les appuyer dans la formulation des propositions d’aménagements pour la rue Jacques-Cartier.

Pour accéder à la consultation :pointegatineau.cocoriko.org  (Nouvelle fenêtre)

La conseillère du district de Pointe-Gatineau indique qu’il est dans les plans de conserver la circulation en voiture sur la rue Jacques-Cartier, mais qu’il faut trouver une façon d’offrir un partage de la route sécuritaire pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes.

Un avis de résolution en ce sens a été soumis à la Ville, au mois de mai, par le conseiller municipal Daniel Champagne, souligne Myriam Nadeau, pour qu’on donne un mandat à l’administration de trouver une façon de vraiment faire une rue où le partage est sécuritaire entre l’ensemble des usagers .

Laisser une pierre à l'édifice

Myriam Nadeau souligne que c’est un exercice qui nous tarde de faire en rappelant que celui-ci devait être entrepris en 2017, mais qu’il a dû être retardé en raison des inondations.

C’était important pour moi quand même que cet exercice-là se fasse avant que je quitte , explique la conseillère qui ne se représentera pas aux élections municipales prévues à l’automne 2021. Elle souhaite ainsi laisser une pierre à l’édifice .