Une mennonite manitobaine hospitalisée implore les fidèles de se faire vacciner

Mme Giesbrecht, 33 ans, partage son histoire dans l'espoir de persuader d'autres mennonites qui hésitent à se faire vacciner de reconsidérer leur décision. Ceci représente un défi selon elle, puisque certaines régions du sud du Manitoba, où vivent de nombreux mennonites, ont les taux de vaccination les plus bas de la province.

J'ai été très opposée au vaccin pendant très longtemps, je me disais qu’il fallait laisser Dieu s'en occuper et que c’est Lui qui savait quelle serait la prochaine étape, que nous mourions ou non , affirme-t-elle.

Lorsque Katharina Giesbrecht est tombée malade à la mi-mai, elle a envisagé d'attendre seule à la maison les premiers jours. Elle ne pensait pas avoir contracté la COVID-19. Son état s'est par la suite détérioré et ses résultats de test de dépistage l’ont déclarée positive au coronavirus.

Par la suite, Mme Giesbrecht a été hospitalisée au centre de santé Boundary Trails, entre Morden et Wrinkler, à un peu plus de 100 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg. Elle y a développé une pneumonie.

Un centre de santé entouré de communautés mennonites

Le centre de santé Boundary Trails a vu une augmentation du nombre de patients aux soins intensifs au courant de la troisième vague de COVID-19 au Manitoba. Ce week-end, environ 40 % des transferts des centres de santé ruraux vers les grands hôpitaux de Winnipeg et de Brandon provenaient du centre de santé de Boundary Trails, affirme le Dr Ganesan Abbu, médecin et anesthésiste de l'unité de soins spéciaux de l'hôpital.

Le Dr Ganesan Abbu, médecin au centre de santé Boundary Trails, dit qu'il est courant d'entendre des patients gravement malades suggérer que la pandémie est un canular. Photo : Radio-Canada

Le Dr Abbu a récemment déclaré que presque tous les patients malades à cause de la COVID-19 admis à Boundary Trails n'étaient pas vaccinés. Il est fréquent que ces patients croient que la pandémie est un canular et qu'ils entretiennent des mythes sur le vaccin, selon lui.

Il se trouve que Boundary Trails est entouré de communautés mennonites qui, selon les autorités provinciales, présentent des taux plus élevés d'hésitation au sujet du vaccin anticovid en raison de la méfiance à l'égard du gouvernement, de la désinformation et d'autres facteurs.

Taux de vaccination des adultes par district (mardi) : Stanley (entourant Wrinkler et Morden) : 13 %, le plus bas au Manitoba Wrinkler : 25 % Morden : 51 %

Les taux de vaccination des régions entourant le centre de santé Boundary Trails demeurent inférieurs au taux provincial, qui est de 66 %.

Des fonctionnaires manitobains ont déclaré que la clé pour convaincre les gens de se faire vacciner dans ces régions est d'amplifier les voix des leaders politiques, religieux et sanitaires locaux.

Le centre de santé Boundary Trails a connu un afflux de patients atteints de la COVID-19 au cours des deux dernières semaines, à tel point que le concentrateur d'oxygène de l'hôpital a été poussé au maximum de sa capacité. Photo : Google map

Le Dr Abbu, qui vit et travaille à Winkler depuis plus de 20 ans, croit en cette solution et dit comprendre la nécessité de combler les fossés culturels et religieux.

La COVID est réelle

De son côté, le médecin de famille et anesthésiste, le Dr Don Klassen, a un point de vue semblable au Dr Abbu. Il a 72 ans, est né à Winkler, est mennonite et va à l'église.

Il a récemment enregistré des vidéos avec le maire de Winkler, Martin Harder, dans le but d'atteindre les personnes qui hésitent encore à se faire vacciner.

Si les gens font confiance à leur médecin pour s'occuper de maladies graves, pour qu'il les opère, pour qu'il s'occupe de leurs crises cardiaques, je dirais que nous pourrions être dignes de confiance dans le domaine de la COVID-19 également , a-t-il déclaré.