Une saison des sucres productive au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

La saison des sucres a été bonne au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. En 2021, les cabanes à sucre de la région ont été les plus productives de toutes les régions du Québec.

Dans la province, la production totale en 2021 est estimée à 133 millions de livres de sirop d'érable, ce qui représente une saison moyenne pour l'ensemble du Québec. L'année dernière, 175 millions de livres avaient été produites.

Cette année, c'est parti relativement tard parce qu'au mois de mars, il faisait très froid , explique la directrice des communications des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), Hélène Normandin.

Et [en avril], ça a coulé partout en même temps et ça c'est vraiment la spécificité de cette année. Même les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui démarrent plus tard d'habitude, ont connu des températures chaudes qui leur ont permis de débuter en même temps que tout le monde , poursuit-elle.

Les érablières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie comptent 8,5 millions d'entailles (archives). Photo : getty images/istockphoto / daniel50

Si l'eau d'érable commence et arrête de couler au même moment dans toutes les régions, la province se retrouve alors avec une saison plus courte qu'à l'habitude, puisque normalement, les temps des sucres des différentes régions se chevauchent.

Heureusement, les érablières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont connu une bonne production, ce qui a sauvé la mise selon Mme Normandin.

La température a été plus propice au Bas-Saint-Laurent. Même si ça a commencé tôt, ça a quand même été meilleur. Et le fait qu'il y a de grosses érablières au Bas-Saint-Laurent, ça a permis de faire beaucoup de sirop , explique-t-elle.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont ainsi enregistré le meilleur taux de rendement de la province, avec une production de 3,32 livres de sirop par entaille.

C'est ce qui a permis d'éviter une saison carrément mauvaise, selon Mme Normandin. Si toutes les érablières avaient produit comme en Montérégie, ça n'aurait pas été bon , avance-t-elle.

D'autant plus qu'en 2019 et 2020, les acériculteurs ont connu des saisons record.

On prend vite l'habitude des bonnes années, donc quand on retombe à une production qui est plus dans la moyenne, on est un peu déçus, mais on sait bien qu'on travaille avec la nature, ça ne peut pas toujours être des années extraordinaires, mais ce n'est pas non plus une année catastrophique , nuance Mme Normandin.

Le sirop d'érable, plus populaire que jamais

Alors que la pandémie avait d'abord inquiété les acériculteurs, les ventes de sirop d'érable ont explosé en 2020, ici comme ailleurs.

En 2020, les acheteurs de sirop d'érable en vrac ont acheté pour 147 millions de livres de sirop d'érable aux PPAQ (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Les PPAQProducteurs et productrices acéricoles du Québec ont vendu 147 millions de livres de sirop d'érable une hausse de plus de 14 % par rapport à 2019.

Dans la même année, les exportations de sirop d'érable dans le monde ont connu une augmentation de près de 22 % et si l'on se fie aux premières statistiques de 2021, la tendance se maintient.

Mme Normandin souligne que les acériculteurs se sont adaptés à la pandémie, notamment en développant des boutiques en ligne, ce qui leur permet de vendre tout au long de l'année.