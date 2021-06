Tunnel Québec-Lévis : l'opposition ne pourra questionner le directeur de projet

Appuyée par les deux autres partis d'opposition, l'initiative du Parti libéral a été refusée par le gouvernement caquiste mercredi matin.

Frédéric Pellerin, qui a été nommé en 2018 pour travailler exclusivement sur ce mandat au ministère des Transports, ne sera donc pas questionné par les élus de l'opposition dans le cadre de la Commission parlementaire des transports et de l’environnement.

Un manque de transparence « inaccetable »

Le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, juge inacceptable ce manque de transparence du gouvernement dans ce dossier controversé.

C'est un manque de transparence assez déplorable, surtout de la part d'une formation politique qui, dans l'opposition, disait qu'ils allaient changer la culture , dénonce-t-il.

Sol Zanetti lors d'une récente mêlée de presse. Photo : Radio-Canada

On ne peut pas dans une infrastructure comme celle-là, qui est si large en plus qu'elle nécessiterait le plus gros tunnelier au monde, ne pas faire preuve de la plus grande transparence , ajoute M. Zanetti en mêlée de presse, mercredi matin.

Et ça montre qu'ils ont quelque chose à cacher. Et ça montre qu'ils ont peur que l'appui faiblisse. Une citation de :Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

Le projet du 3e lien entre Québec et Lévis est évalué à environ 10 milliards de dollars.