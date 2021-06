Le Pays de la Sagouine fait plus de place à la langue anglaise

La nouvelle offre en anglais ne se fera pas au détriment de ce qui est déjà offert en français. Il y aura quatre spectacles en français par jour avec plusieurs comédiens et musiciens. Quatre spectacles en anglais seront aussi présentés en plus de quatre autres en français pour les enfants.

C’est sûr que notre offre principale reste en français. Ça, ça ne va pas changer , a précisé Monique Poirier, directrice générale et créative adjointe au Pays de la Sagouine en entrevue à l'émission La matinale, d'ICI Acadie.

La dernière saison touristique en a été une d'apprentissage pour l’attraction de Bouctouche. Normalement, le Pays de la Sagouine reçoit jusqu’à 60 000 visiteurs par année. En 2020, environ 10 000 personnes ont été accueillies.

Ç’a été une année vraiment différente. Ç’a été une année tranquille. Il a fallu qu’on apprenne à s’adapter. Il y a aussi eu de bons côtés à ça. Puisque c’était tranquille, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu’on fait de bien, ce qui marche, à la direction vers laquelle on veut avancer... , a expliqué Mme Poirier.

Monique Poirier, directrice générale et créative adjointe au Pays de la Sagouine Photo : Radio-Canada

Le personnel du Pays de la Sagouine a eu plus de temps pour s'entretenir avec les visiteurs et on s'est rendu compte qu’il y avait plus de Néo-Brunswickois anglophones qui venaient visiter le lieu pour la première fois.

La destination proposait des visites guidées en anglais auparavant, mais c’était entre parenthèses .

Le Pays de la Sagouine en est à sa 30e saison et doit constamment se réinventer pour attirer des visiteurs.

Malgré l’annonce du plan de rétablissement et de possibles relâchements des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières en juin et en août, Monique Poirier est encore dans l’incertitude quant à la saison qui commence le 27 juin.

On est encore dans une espèce de néant dans le sens qu’on ne sait pas encore à quoi s’attendre. On souhaite que ce soit mieux que l’année passée. On est vraiment dans l’optimisme. De dire qu’on se prépare pour une saison normale, je n’irais pas jusque là , a souligné Mme Poirier.

Chose certaine, on a hâte de voir du monde , a-t-elle conclu.