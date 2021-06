Pimicikamak demande du financement fédéral pour la recherche de sépultures

Les aînés et les dirigeants de Pimicikamak, une Première Nation du nord du Manitoba, demandent au gouvernement fédéral de les aider à rechercher des sépultures près du terrain d'un pensionnat qui a brûlé il y a plus de 50 ans.

Je pense que le gouvernement doit répondre aux demandes d'expertise médico-légale ou d'enquête, afin de déterminer l'identité de ceux qui ont perdu la vie et de permettre aux familles et aux communautés de tourner la page et de guérir , a déclaré le chef de Pimicikamak, David Monias.

Lundi, David Monias et le conseil exécutif de Pimicikamak ont envoyé une lettre au premier ministre du Canada dans laquelle ils déclarent être certains que des corps sont enterrés sur le terrain de l'ancien pensionnat situé dans leur communauté.

Nous avons le devoir de le faire pour les familles de Cross Lake, de Norway House, de Gods Lake, Gods River et de Island Lake, pour chaque enfant qui a fréquenté le pensionnat situé à Pimicikamak , mentionne la lettre.

Un groupe d'élèves assis dans une salle de classe du pensionnat de Cross Lake, au Manitoba (février 1940). Photo : Ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien/Bibliothèque et Archives Canada

La nouvelle de la découverte de 215 enfants au pensionnat autochtone de Kamloops est un autre signe du génocide commis contre notre peuple , indique la lettre.

Fouilles entamées dès que possible

Pimicikamak abritait le pensionnat Saint-Joseph, également connu sous le nom de pensionnat de Cross Lake, qui a commencé comme un externat catholique en 1912 et est devenu un pensionnat en 1915, selon le site web du Centre national pour la vérité et la réconciliation. En 1930, un enseignant et 12 enfants sont morts dans un incendie qui a détruit l'école.

Une deuxième école a été construite au même endroit en 1940. Elle a brûlé en 1969. Le bâtiment et ses autres structures ont finalement été démolis.

M. Monias, qui est un survivant de l'école de jour, a déclaré que la communauté aimerait commencer à fouiller le terrain des pensionnats dès que possible.

Le bureau du ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a déclaré dans un courriel mardi que le travail progresse quant au financement des recherches et qu'il s'est engagé avec les survivants, les familles et les organisations à déterminer la meilleure voie à suivre pour s'assurer que le travail est centré sur les survivants et qu'il est adapté à la culture .

La communauté se rassemble

Lundi, la communauté de Pimicikamak s'est rassemblée pour honorer la vie des enfants dont les restes ont été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique.

M. Monias a déclaré qu'il s'agissait d'un événement sombre et apaisant, et que de nombreuses personnes présentes se demandaient si elles se trouvaient sur des sites funéraires.

La conseillère municipale de Pimicikamak, Noretta Miswaggon et ses enfants ont aidé à purifier les personnes présentes, lundi, à la cérémonie de commémoration. Photo : Helga Hamilton

Helga Hamilton, directrice des programmes de santé de Pimicikamak, a déclaré que la communauté a une longue relation avec l'église en raison des écoles et qu'il peut y avoir des tensions entre les membres de la communauté qui vont à l'église et d’autres qui ne sont pas pratiquants ou croyants.

Je sais qu'il y a des gens qui vont à l'église et d’autres non, et je ne veux pas que nous nous détestions les uns les autres , a déclaré Mme Hamilton.

Ce que je veux voir changer, c'est la violence latérale que nous nous infligeons les uns aux autres et nous avons eu ces discussions hier (lundi). Pour être des gens bien les uns envers les autres , ajoute-t-elle.

Un soutien est offert à toute personne affectée par les effets persistants des pensionnats autochtones et à ceux déclenchés par les récentes découvertes. La Indian Residential School Survivors Society peut être contactée sans frais au 1-800-721-0066. Une ligne de crise nationale pour les pensionnats autochtones a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Accédez aux services de soutien émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.