« Stop au harcèlement » pour la deuxième dose, disent des cliniques de vaccination

Les cliniques affirment que certains membres du personnel ont été harcelés par des personnes essayant de se frayer un chemin pour obtenir une deuxième injection.

L'hôpital Humber River a déclaré que son personnel avait été victime de harcèlement verbal et d'autres comportements abusifs la semaine dernière de la part de personnes exigeant une deuxième dose.

Un médecin qui aide les cliniques de vaccination gérées par le Réseau de santé Scarborough a déclaré que les résidents n'avaient qu'à attendre leur tour pour une deuxième dose.

Seuls les personnes souffrant de certains problèmes de santé, les travailleurs de la santé à haut risque, les communautés autochtones et les personnes âgées de 80 ans et plus sont actuellement autorisées à recevoir une deuxième dose.

La problématique avait déjà été soulevée le 22 mai par Vaccine Hunters Canada, un compte Twitter géré par des volontaires qui communique en temps réel sur les doses disponibles pour le jour-même et le lendemain.

Nous demandons très gentiment à tout le monde de se comporter correctement avec tout le personnel de la clinique, rapportait alors le groupe. Nous avons beaucoup trop de rapports de personnes violentes envers le personnel de la clinique et qui essaient de les intimider pour obtenir une deuxième dose alors qu'elles ne sont pas éligibles. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on traite qui que ce soit.