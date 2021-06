Avant l’été, les employeurs de la vallée de la Bow peinent à recruter

Dans la vallée de la Bow des Rocheuses albertaines, où les employeurs de l'hôtellerie peinent souvent à recruter des employés, ce deuxième été de l’ère COVID s’annonce encore plus difficile pour trouver de la main-d'œuvre, surtout qualifiée.

Alors qu’un souffle d’espoir commence à gagner le pays, avec la campagne de vaccination qui va bon train et les restrictions qui s’allègent d’est en ouest, l’optimisme n’est pourtant pas de mise.

Dans la vallée de la Bow, à Banff et Canmore principalement, les employeurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre pour la saison estivale. Et ils commencent à s'inquiéter.

C’est le cas de Donna Trautman, directrice de l'hôtel Quality Resort Chateau Canmore. Je suis en train d'épuiser toutes les possibilités d'embauche, par le biais d'Internet, de sociétés de placement et de toute personne qui se présente à la porte, ce qui n'arrive pas de nos jours. Personne ne se présente à la porte pour chercher du travail , affirme-t-elle, résignée.

Pour autant, des CV, Mme Trautman en reçoit. Environ 15 par jour. Mais la plupart viennent de l’étranger et de personnes qui ne possèdent pas de visa de travail pour le Canada. Ce n’est pas que nous ne voulons pas les parrainer, c'est qu’il faut encore attendre un long moment avant qu’ils puissent arriver ici , regrette-t-elle.

Ce manque de disponibilité des travailleurs extérieurs à l’Alberta est un vrai problème cette année pense aussi Michel Dufresne, le directeur de l’agence Job Resource Centre, présent à Banff et Canmore. Les emplois à Banff pour les hôtels, les restaurants, les magasins, les clubs de golf, c’est tout du monde qui vient d’en dehors , note-t-il.

Pour 100 annonces d’emploi, M. Dufresne affirme que 1500 personnes visitent le site Internet, même s’il avoue ne pas savoir si une seule personne se connecte plusieurs fois. Il n’en reste pas moins que pour l’instant, les annonces ne sont pas pourvues.

Sans compter que les personnes qui ont perdu leur emploi après la dernière vague de restrictions et qui sont restées en ville attendent patiemment de retrouver leur position, promise par leur patron une fois la situation meilleure. Ils ne cherchent donc pas un nouveau poste.

Une situation qui pourrait s’améliorer dans quelques semaines

Mais Michel Dufresne pense que d’ici deux à quatre semaines, les choses vont changer et les Canadiens d’autres provinces, comme le Québec et l’Ontario, qui fournissent de nombreux travailleurs aux Rocheuses, devraient arriver.

C’est aussi ce qu’espère Christian Dubois, l’un des propriétaires du restaurant de The Radiant de Banff, dont environ la moitié des employés proviennent en général de l’extérieur du pays.

On commence vraiment à s’inquiéter parce que l’été arrive à grands pas, alors si ça ne change pas bientôt, on va se trouver dans une situation difficile , déplore-t-il.

Pour pouvoir ouvrir le restaurant 7 jours sur 7, avec des restrictions de capacité, il a besoin de 30 employés. Un chiffre qui peut facilement grimper à 45 ou 50, hors restrictions.

Aujourd’hui, The Radiant ne compte que 20 employés. À peine de quoi ouvrir 5 jours par semaine. Néanmoins, Christian Dubois reste positif et affirme que déjà, la semaine dernière, le restaurant a reçu plus de CV que les semaines précédentes.

Le coût de la vie, un frein pour les potentiels employés

Mais même si les Canadiens en quête d’emplois déferlaient demain en Alberta, Pascale Tétrault pense qu’elle aurait du mal à faire le plein. Dans sa boulangerie de Canmore, Le Fournil, elle est souvent en quête d’employés qualifiés pour assurer la partie boulangerie-pâtisserie.

Il n’y a pas tant de monde que ça qui veut venir vivre à Canmore à temps plein, il y a beaucoup de jeunes qui finissent des écoles de boulangerie ou de pâtisserie, qui veulent rester dans les villes, plus que venir en montagne , regrette la chef d’entreprise.

Elle pense pourtant que le principal frein reste le coût de la vie, qui a énormément augmenté, depuis qu’elle s’est installée dans la communauté, il y a neuf ans.

C’est aussi ce que croit Sylvie Grégoire, co-propriétaire du restaurant Chez François. Elle pense que ceux qui viennent travailler dans la ville doivent être vraiment passionnés pour pouvoir accepter les salaires peu élevés de l’industrie de l'hôtellerie. C’est difficile de vivre dans des places de millionnaires , souffle-t-elle en référence à Canmore..

Pourtant, tout comme Pascale Tétrault, elle sait qu’un salaire plus élevé signifierait des répercussions sur le prix de vente de leurs produits. Je pense qu’il n’y a personne qui veut manger un hamburger à 30 $ , fait-elle valoir.