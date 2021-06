Il sera possible de camper à la ferme en Estrie

Fondée en 2017, Terego s'est inspirée de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour développer son offre de service.

L'idée est venue de ma mère au départ. En 2015, on a fait un voyage ensemble en Nouvelle-Zélande et on avait loué un VRvéhicule récréatif . [...] Il existait là-bas une formule assez semblable qui nous a permis de dormir sur des fermes. [...] Malgré tous les beaux paysages, les montagnes, la mer, ce qu'on a retenu finalement de notre voyage, ça a été les gens qui nous ont accueillis , raconte la cofondatrice de Terego, Karine Morin.

Ma mère a travaillé un peu là-dessus par la suite, se disant que ça n'existe pas ici, mais que c'est dommage, parce qu'on a quand même un beau terroir, un beau patrimoine à faire découvrir au Québec. Une citation de :Karine Morin, cofondatrice de Terego

Le projet ayant fait boule de neige, Karine Morin a quitté le journalisme pour se consacrer à temps plein à cette aventure.

On a commencé au Québec. Après ça, on a étendu le réseau dans les maritimes et en Ontario, mais là cette année, on donne un gros boom pour continuer à ajouter des sites au Québec, parce que la demande est très forte. On a aussi engagé quelqu'un à temps plein dont le rôle est de continuer à développer le réseau en Ontario et dans l'Ouest. Depuis quelques jours à peine, on commence à avoir des fermes et des vignobles hôtes en Colombie-Britannique.

Pour participer, les campeurs doivent posséder un VRvéhicule récréatif autonome, c'est-à-dire doté de toilettes et de réservoirs d'eau à l'intérieur, puisque les producteurs hôtes offrent des terres qui n'incluent pas de services. Par la suite, il faut prendre l'abonnement Terego, qui coûte annuellement 105 dollars, et choisir parmi les quelque 265 fermes hôtes du réseau.

Ça nous permet de faire des haltes de nuit chez ces producteurs. On arrive avec la carte de membre, on se présente et le propriétaire peut nous indiquer les lieux intéressants, les activités à faire ou ce qu'il y a à découvrir dans la région. C'est une idée qui tourne beaucoup autour de la rencontre. On a vraiment voulu créer un lien entre les voyageurs et les producteurs , souligne la cofondatrice.

Les fermiers, artisans ou vignerons qui reçoivent les touristes sont également libres de faire découvrir leurs installations aux voyageurs. Chaque lieu d'hébergement pourra accueillir entre un et cinq visiteurs à la fois pour une durée d'une nuit seulement.

On ne voulait pas transformer les terres en terrains de camping. Une citation de :Karine Morin, cofondatrice de Terego

On veut aussi que, quand les gens sont sur place, ils aient un contact privilégié avec la nature environnante et leur hôte. Si on se permettait 15 ou 20 VRvéhicule récréatif , on perdrait un peu de ça , ajoute-t-elle.

L'intérêt grandissant

L'effet de la pandémie s'est fait sentir chez Terego, qui a vu la popularité de son offre exploser depuis l'an dernier.

Les gens ont soif plus que jamais d'encourager local, puis Terego, c'est une formule qui répond à ce besoin, à ce désir-là. Donc oui, le nombre d'abonnements a augmenté plus rapidement depuis la pandémie , a fait savoir Mme Morin.

Pour certains producteurs, se joindre à Terego a représenté une manière de survivre à cette période plus difficile.

Pour certains, les visiteurs qui allaient les encourager ont été vraiment une bouée de sauvetage. Une citation de :Karine Morin, cofondatrice de Terego

Karine Morin ne croit pas élargir son offre pour rejoindre les campeurs qui n'ont pas de VRvéhicule récréatif .