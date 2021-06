Un nouveau portail d'emploi en ligne pour Sudbury et Manitoulin

L'organisme Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin a lancé un nouveau portail d'emploi pour recueillir et centraliser les offres d'emploi d'environ 25 sites web.

La directrice générale de Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin, Reggie Caverson, dit avoir entendu des demandeurs d'emploi qu'il est difficile de chercher du travail en ce moment. Elle affirme que ce nouveau portail  (Nouvelle fenêtre) est le premier du genre dans la région.

Il y a un certain nombre d'endroits qu'il faut sans cesse consulter. C’est une charge pour le demandeur d'emploi qui doit continuer de chercher et de chercher. C'est très difficile , estime-t-elle.

Nous savons que plusieurs personnes ont perdu leur emploi pendant la pandémie ; certains cherchent à savoir comment [ils peuvent] se reconvertir dans un autre emploi. Une citation de :Reggie Caverson, directrice générale de Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin

Selon Mme Caverson, la nouvelle plateforme est utile autant pour les personnes qui cherchent à s'installer dans la région que pour celles qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

Les gens recherchent un mode de travail différent de celui qui existait avant la pandémie, par exemple : "Puis-je travailler à domicile ? Puis-je mieux concilier ma vie familiale ?" Il y a aussi des gens qui quittent littéralement leur emploi et prennent leur retraite, mais qui veulent quand même continuer à travailler un peu.

Le portail est mis à jour quotidiennement - parfois toutes les heures - en fonction des offres d'emploi publiées. Il permet d'effectuer des recherches par secteur d'activité, profession, niveau de compétence, durée, lieu, poste le plus récent et autres paramètres clés.

Reggie Caverson est la directrice générale de Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin. Photo : CBC / Hilary Duff

Les doublons trouvés sur plusieurs sites d'offres d'emploi sont éliminés afin que l'offre n'apparaisse qu'une seule fois. Chaque offre d'emploi publiée est liée au site web d'origine, ce qui facilite les candidatures, note Reggie Caverson.

Le portail fournira bientôt un aperçu des emplois les plus demandés.

Les données du portail montrent déjà qu'il y a eu près de 3000 affichages de postes dans les districts de Sudbury et de Manitoulin en avril et que près de 1000 entreprises ont affiché un poste vacant, affirme Mme Caverson.

Planification en main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin est l'une des 26 commissions de planification de la main-d'œuvre de la province financées par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario. Plus des trois quarts de ces commissions de planification de la main-d'œuvre ont un portail d'emploi en ligne similaire pour leur région.

Avec les informations de Martha Dillman / CBC