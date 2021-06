Retour en classe sans masque si le taux de vaccination atteint les 75 %

En conférence de presse mercredi matin, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a évoqué « un retour à la normale »

Si on continue nos efforts cet été, si on ne relâche pas notre vigilance, si on va se faire vacciner, les élèves vont revenir dans leur école.

Une citation de :Jean-François Roberge ministre de l’Éducation