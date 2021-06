À la recherche de solutions pour vacciner les plus jeunes

Malgré que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS ait tenté, mardi, de rejoindre plus de jeunes en lançant la vaccination sans rendez-vous, avec ou sans coupon, un peu partout à travers la région, les citoyens de 18 à 40 ans ne sont pas aussi nombreux que prévu à se faire vacciner.

De quels jeunes on parle ? Où sont-ils ? Pourquoi on ne les rejoint pas ? On est en train de cibler où se trouve cette clientèle. Avec nos équipes de vaccination et la santé publique, nous avons une séance de travail demain pour identifier des modalités, pour voir comment on pourrait les rejoindre , affirme le directeur de la campagne de vaccination au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Jean Delisle.

Un coupon pour la vaccination sans rendez-vous. Photo : Radio-Canada

Ce ne sont toutefois pas tous les jeunes qui ne répondent pas à l'appel de la santé publique. Plusieurs se sont rués sur leur ordinateur dès que possible afin de prendre rendez-vous.

Je trouve ça vraiment important de contribuer à l'augmentation du pourcentage de la population vaccinée. Ça va permettre de déconfiner plus rapidement, de voir plus nos amis, et finalement d'aller à l'école en présentiel, c'est très important aussi. [...] La plupart de mes amis ont des craintes, mais la majorité vont se faire vacciner , indique Charlotte, 19 ans, rencontrée tout juste après qu'elle ait reçu sa première dose du vaccin.