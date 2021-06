Construction d’une nouvelle école : Mitchell-Montcalm attend l’accord de Québec

La direction utilise tous les recoins possibles pour aménager des locaux, et selon elle, c'est devenu presque impossible d’en faire plus. Elle déplore des classes trop petites et surchargées d'élèves, ainsi que des installations désuètes ou inadéquates.

Les salles de bain sont notamment insuffisantes, souligne Jean-François Beaulieu, directeur adjoint au Pavillon Mitchell de l’école. Inutile de vous dire que pendant les récréations, il y a de l'achalandage , remarque-t-il.

Des espaces de rangement ont même été convertis en bureaux pour les enseignants. Ils ne comportent pas de fenêtres et sont mal ventilés.

La directrice de l'école attend avec impatience des réponses du ministère de l'Éducation.

Ça presse, les élèves sont à nos portes. Si c'est pas une nouvelle école, ce sera quoi, des roulottes? Tant qu'à mettre de l'argent dans les roulottes, mettons-le dans une nouvelle école. Une citation de :Pascale Bilodeau, directrice de l’École Mitchell-Montcalm

Elle soutient que l'école et le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke ont fait leurs devoirs en présentant un projet étoffé il y a plus de deux ans. Il ne manque que l'aval de Québec. S’il vous plaît, donnez-nous le "ok” pour une nouvelle école, c'est ça que ça prend pour qu'on fasse nos démarches avec la Ville, la construction, le terrain. [...] Se construire, ça ne se fait pas en deux minutes. Ça se fait en années.

Se demander où on va mettre les élèves

Le président du Conseil d'établissement de l’école, Philippe Grenier, craint que l’école manque éventuellement de place. On est inquiet, qu'un moment donné, on ait des élèves qui veulent rentrer à l'école et qu'on n'ait pas de place suffisante .

La députée de Sherbrooke Christine Labrie dit mener le dossier de front.

Y'a plus de bibliothèque, plus de local étudiant. On parle d'une cafétéria qui est utilisée pour faire un gymnase. [...] Ça fait des mois que je me fais répondre que c'est encore à l'étude et que ça doit d'abord être approuvé par le Conseil du Trésor, mais pendant ce temps-là, les mois passent et les effectifs augmentent, et on en est à se demander où on va mettre les élèves.

Le bureau du ministre de l'Éducation indique que le dossier est toujours en cours d'évaluation, sans donner plus de détails sur l'échéancier du projet.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau