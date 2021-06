Se faire vacciner dans un bar de danseuses

Un organisme de défense des droits des travailleurs du sexe l’organise vendredi dans l'espoir de leur fournir des premières doses.

Le Maggie's Toronto Sex Workers Action Project, qui se présente comme une organisation gérée par et pour les travailleurs du sexe, organise cette clinique communautaire au Zanzibar Tavern, 359 rue Yonge.

Aucun rendez-vous, aucune pièce d'identité, carte de santé, preuve d'adresse ou code postal ne seront nécessaires pour obtenir une dose de vaccin.

Habituellement, la marquise du Zanzibar annonce des danseuses exotiques, mais cette semaine, on peut y lire : Faites-vous vacciner avec Maggie's Toronto!

Ellie Ade Kur, membre du conseil d'administration de Maggie's, a déclaré mardi que la clinique est ouverte à toute personne qui a besoin de se faire vacciner. Cela inclut les travailleurs du sexe et les danseuses nues.

Je suis enthousiaste. C'est aussi un moment très intéressant pour les danseurs exotiques et les travailleurs du sexe de faire équipe avec un club comme celui-ci pendant la pandémie , a déclaré Mme Ade Kur, debout sous l'enseigne néon du Zanzibar.

Maggie's a travaillé avec Unity Health Toronto, un réseau de soins de santé catholique, et Sherbourne Health, une agence de santé urbaine du centre-ville de Toronto, dans le but de créer la clinique. Les vaccins de Pfizer-BioNTech y seront administrés.

Mme Ade Kur a déclaré que la clinique est importante pour l'organisation, étant donné que les travailleurs du sexe et les employés des bars de danseuses sont au chômage depuis plus d'un an. Les bars de danseuses ont été parmi les premières entreprises à être fermées par la province lorsque la pandémie a frappé en mars 2020.

Selon elle, le maire John Tory et le premier ministre Doug Ford ont fait des commentaires négatifs sur les bars de danseuses et leurs clients lorsque la pandémie a commencé. Les gouvernements ont marginalisé et stigmatisé les travailleurs du sexe, les bars de danseuses, leurs clients et leurs lieux de travail, a-t-elle ajouté.

Maggie's, qui existe depuis les années 1980, a débuté en tant qu'organisation qui contestait l'image selon laquelle le travail du sexe est dégradant et sale , a déclaré Mme Ade Kur.

Je pense qu'au fil des ans, nous avons vraiment démontré que les travailleurs du sexe sont parmi les plus investis dans la santé publique, en particulier dans la santé et la sécurité sur le lieu de travail. C’est normal lorsque votre gagne-pain en dépend littéralement , a-t-elle ajouté.

Maggie's a choisi le Zanzibar parce que c'est un lieu central, un espace sûr et un moyen de répondre aux commentaires néfastes de certains élus, selon Mme Ade Kur.

Le maire se concentre sur la vaccination

Le bureau du maire Tory, pour sa part, a déclaré dans un courriel mardi que le maire était clair dans ses commentaires émis l'année dernière et qu'il ne portait pas de jugement ou ne stigmatisait pas les gens de quelque façon que ce soit.

Le maire Tory est absolument déterminé à faire vacciner autant de résidents de Toronto que possible , a déclaré Lawvin Hadisi, porte-parole du maire, dans le courriel.

Il a déclaré que sa préoccupation concernant les deux éclosions dans des bars de danseuses l'année dernière était le temps que les responsables de la santé publique ont passé à essayer de retracer des centaines de personnes, dont la grande majorité avait fourni de fausses coordonnées. La province a pris la décision de fermer les bars de danseuses en se fondant sur les conseils de la santé publique et le maire a soutenu cette décision.

Natalie et Allen Cooper, les propriétaires du Zanzibar, ont déclaré qu'ils étaient heureux lorsque Maggie's a demandé si le lieu pouvait accueillir une clinique de vaccination.

Allen et Natalie Cooper sont les propriétaires du Zanzibar. Photo : Radio-Canada

Beaucoup de gens dans cette industrie ont pendant longtemps été injustement accusés de propager des maladies et nous voulions juste faire comprendre que nous tenons beaucoup à freiner la propagation de la COVID-19 , a déclaré Natalie Cooper.

Si vous pouvez aider, vous devriez le faire. Notre commerce est fermé. Nous étions plus qu'heureux de l'offrir pour en faire une clinique de vaccination.

Allen Cooper ajoute : Maggie's nous a demandé : "Pouvez-vous aider avec la clinique pour aider les personnes marginalisées?". Et nous avons tout de suite été partants.

De son côté, le Bureau de santé publique de Toronto a déclaré dans un courriel mardi être encouragé de voir qu'il y a toujours une grande demande pour les vaccins contre la COVID-19.

Comme des variants préoccupants continuent de circuler dans la communauté, il est plus important que jamais de se faire vacciner pour se protéger, protéger ses proches et la communauté, et réduire et prévenir la propagation de la COVID-19.

Les personnes qui se rendent à la clinique devront fournir un nom de leur choix et une date de naissance sur un formulaire de consentement. Après avoir reçu le vaccin, elles recevront un certificat papier. Ces personnes pourront ensuite utiliser ce papier afin d’obtenir une deuxième dose lorsque celles-ci seront disponibles.

Avec les informations de CBC News