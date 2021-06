Les Autochtones saskatchewanais commémorent leurs enfants disparus

La Première Nation Muskowekwan et la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) de la Saskatchewan ont organisé, mardi, une veillée afin d'honorer les 215 enfants dont les restes ont été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique, vendredi.

La tristesse était palpable sur les visages des personnes présentes lors de cette commémoration qui s’est tenue sur le site de l’ancien pensionnat dans la Première Nation de Muskowequan, au nord de Fort Qu’Appelle.

Des chaussures d’enfants ont été installées en mémoire des 35 jeunes autochtones dont les restes ont été retrouvés autour de ce pensionnat, le dernier à avoir fermé ses portes au Canada, en 1997.

Des survivants, comme James et Roland Desjarlais, se souviennent des atrocités dont ils ont été victimes.

J'étais installé au deuxième étage vers le nord, se rappelle James Desjarlais. De là, je pouvais voir notre maison, et tard dans la nuit je pleurais.

Je me suis demandé pourquoi on m’avait mis dans cette école. Je ne comprenais pas. Une citation de :James Desjarlais, survivant du pensionnat Muskowequan.

Roland Desjarlais se souvient de la maltraitance. Pendant de nombreuses années, j'ai eu d'énormes marques sur l'arrière de la tête. On enlevait ton pantalon et on te battait. À plusieurs reprises. Après ça tu devais aller jouer avec le reste des garçons comme si de rien n'était.

Une femme émue lors d'un rassemblement le 1er juin 2021 au pensionnat autochtone de Muskowekwan, en Saskatchewan, afin de rendre hommage aux 215 dépouilles du pensionnat de Kamloops. Photo : CBC / Mickey Djuric

Des recherches menées par l’Université de la Saskatchewan

L'Université de la Saskatchewan a participé à la découverte des 35 corps sur ce site. D’ailleurs, les fouilles devraient se poursuivre.

Le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan , Bobby Cameron, affirme être fier que la Saskatchewan soit prête à entamer de nouvelles recherches pour retrouver toutes les victimes des pensionnats autochtones.

Nous avons vite fait, souligne le chef autochtone. Nous avons été les premiers à avoir demandé des recherches et à avoir le soutien du premier ministre [Scott Moe] et du ministre [fédéral des Services aux Autochtones] Mark Miller.

La membre et conseillère de la Première Nation Muskowekwan, Holly Geddes, affirme avoir réalisé que toutes les histoires que lui racontait sa grand-mère étaient vraies grâce aux recherches. Elle confie s’en vouloir de ne pas l'avoir crue à l’époque, car elle n'aurait jamais pu imaginer pareille horreur.

Les aînés de la Première Nation Muskowekwan et la FSIN demandent que les 6000 enfants disparus dont les tombeaux sont aux alentours des 139 anciens pensionnats à travers le Canada ne soient jamais oubliés.

Avec les informations de Désiré Kafunda