Le ministre Dominic Cardy veut décentraliser les districts scolaires au N.-B.

Clairement que si on regarde pour un processus de décentralisation pour les CEDConseils d'éducation de district , ça va être aussi un processus de décentralisation pour les districts , a indiqué mardi Dominic Cardy.

Mon but est toujours d’assurer une décentralisation et de donner encore plus de pouvoir aux communautés et les écoles dans les communautés partout dans la province.

Une citation de :Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick