Un nouveau doyen à la Faculté d’éducation de l’Université de Saint-Boniface

Dès le 1er août, Bertrand Pauget entrera en fonction comme doyen de la Faculté d’éducation et des études professionnelles de l’Université de Saint-Boniface. Un nouveau défi pour ce Français, interpellé par les réalités des communautés francophones du Canada.

Obtenir ce poste de cinq ans au Manitoba est le fruit d’un long parcours, explique Bertrand Pauget.

Cet enseignant-chercheur travaille depuis 2017 à l’Université de Karlstad, en Suède, où il s’intéresse aux problématiques de leadership et d'organisation.

Après une vingtaine d'années de carrière en France, ce déménagement en Europe du Nord lui a permis de développer son intérêt pour la francophonie.

Le Canada l'a beaucoup intéressé pour son climat et son rapport à la nature, similaires à ceux de la Suède. Mais il y avait aussi ce petit plus aussi, du dynamisme des communautés francophones , dit-il.

Le fait que j’ai été moi-même en situation minoritaire, l'un des rares francophones dans la ville où je suis, le fait que rien ne vous semble normal dans un nouvel environnement, ça vous interpelle beaucoup sur vos pratiques, sur vos représentations , poursuit-il.

Si j’étais venu directement de France, je n'aurais pas eu la même approche, le même recul vis-à-vis des situations , témoigne-t-il.

Le dynamisme des établissements postsecondaires en milieu minoritaire est impressionnant, ajoute Bertrand Pauget. Avec peu de moyens, il y a beaucoup de choses qui sont faites et c’est particulièrement intéressant pour quelqu'un comme moi qui m'intéresse à l’innovation.

Innovations pédagogiques

Leader énergique et créatif, M.Pauget mise sur le relationnel, l’innovation et la prospective pour l’amener à mieux diriger , souligne de son côté le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, par voie de communiqué.

J’ai toute raison de croire que, fort de ces qualités, M.Pauget fera un excellent doyen à l’Université de Saint-Boniface , ajoute-t-il.

Le Canada est en effet considéré comme un modèle d’innovations pédagogiques en Europe, souligne Bertrand Pauget, qui s’intéresse particulièrement à ce sujet.

Il y a un grand dynamisme à l’Université de Saint-Boniface, il faut prendre les bonnes idées qui sont là et être un catalyseur de ces idées, continuer sur la perspective qui était celle réalisée auparavant. , dit-il.

Une fois son mandat lancé, il compte faire de la diversité et de l’inclusion ses priorités. Des aspects sur lesquels il travaille déjà depuis des années.

Bertrand Pauget a également été professeur titulaire à la European Business School de Paris de 2009 à 2016 et professeur agrégé en sciences de gestion à l’École supérieure de commerce de Troyes, en France, de 2006 à 2009.

Le quadrilingue (français, anglais, suédois, allemand) a une trentaine de publications à son actif.