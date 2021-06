Solo ensemble, à partir des mots de Joëlle Préfontaine

Le concept Solo ensemble, qui réunit des artistes des quatre coins de l'Ouest et du Nord, revient avec une nouvelle proposition afin d'explorer cette fois l'univers des mots. À partir des mots, c’est la rencontre de trois auteures et de trois artistes pour créer trois œuvres originales, dont une première qui donne vie aux écrits de Joëlle Préfontaine.

Au cours des dernières semaines, les auteures Joëlle Préfontaine d'Edmonton, Séréna A. Jenna de Yellowknife et Joe La Jolie de Whitehorse ont relevé le défi d'écrire en deux semaines un court texte sur le thème de la solitude.

L'auteure Joëlle Préfontaine Photo : Joelle Préfontaine

Le guitariste André Thibault Photo : Radio-Canada

Elles ont ensuite été jumelées avec le guitariste André Thibault de Vancouver, la danseuse Heather Cameron de Regina et le rappeur Alpha Toshineza de Winnipeg, respectivement, pour offrir une nouvelle création portée par les mots.

Dans cette première création, André Thibault met en musique les paroles de Passe-temps de Joëlle Préfontaine.

Quatre cent vingt et un

Jours

Sans

Contact

Humain.

Sans kiss.

Sans hug.

Sans hump... Une citation de :Joëlle Préfontaine

Qui est Joëlle Préfontaine?

L'autrice Joëlle Préfontaine a écrit un texte intitulé Passe-temps. Photo : Fournie par Joëlle Préfontaine

Originaire de Legal en Alberta, Joëlle est comédienne, metteuse en scène, écrivaine, chanteuse, danseuse et formatrice. Elle a joué sur des scènes à travers le pays en français et en anglais. Sa pièce Récolte, produite par L'UniThéâtre en 2014, a été nominée pour un Elizabeth Sterling Haynes Award dans la catégorie Outstanding New Play. L'ancienne directrice artistique et codirectrice générale de L'UniThéâtre à Edmonton de 2018-2020 vient par ailleurs de publier son manifeste J'Parle mal pis j'aime ça, dans une édition spéciale d'une collaboration entre les revues littéraires Ancrages et À ciel ouvert, intitulée Entre ciel et mer.

Qui est André Thibault?

Le guitariste André Thibault propose des airs de flamenco sur les écrits de Joëlle Préfontaine. Photo : Radio-Canada

André Thibault est membre de l'ensemble Silk Road Music qui fusionne les musiques d'Orient et d'Occident. Originaire de Montréal et basé à Vancouver, le musicien intéressé à la musique du monde, spécialisé dans la musique française et espagnole de même qu'inspiré par la musique arabe, chante en français depuis plus de 25 ans.