Clifford Moar ébranlé par la découverte des restes d'enfants autochtones à Kamloops

Le chef Clifford Moar se range derrière ses homologues d'autres communautés de la province qui souhaitent que des fouilles soient réalisées pour faire la lumière sur l’époque des pensionnats.

La seule chose qui me fait peur, c’est que l’on fasse des découvertes semblables à Mashteuiatsh. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Ça doit être dévastateur pour les familles. On l’a vu avec des enquêtes qu’on a vécues dernièrement. Il y a beaucoup d’enfants qui ont disparu. Font-ils partie des enfants qui ont été dans les pensionnats? , s'interroge Clifford Moar.

Le pensionnat de Pointe-Bleue (l'ancien nom de Mashteuiatsh) a été la dernière école du genre à être fermée au Québec en 1980. En 1995, le pensionnat est devenu l’école secondaire Kassinu Mamu, qui signifie tous ensemble en langue innue.

L’ensemble de la communauté de Mashteuiatsh a été troublée par les événements de Kamloops. Un sentiment de colère, puis de tristesse a habité les Innus. Ayant vécu au pensionnat de Québec, Clifford Moar a été particulièrement ébranlé.

Le chef croit qu’une section concernant les pensionnats devrait être ajoutée au projet de loi 79, sur la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement de santé. Il a toutefois certaines réserves sur la nécessité de tenir une commission d’enquête.

Je suis un peu perplexe parce qu’il y en a eu tellement et il y a eu tellement de recommandations au niveau des différentes commissions. Il n’y a jamais rien de positif qui ressort de là pour les Premières Nations. Si ça peut donner quelque chose de positif, je vais appuyer cette démarche ,a-t-il dit en entrevue lors de l'émission Place publique.

Chose certaine dans l’esprit du chef, cet événement ne sera pas le dernier du genre. Il espère tout de même que les Autochtones poursuivront leur quête vers une plus grande paix intérieure.

Malheureusement, je pense qu'on va découvrir des choses aussi dans nos pensionnats qui étaient au Québec. J'essaie de donner beaucoup d'espoir aux nouvelles jeunes familles pour qu'elles essaient de se débarrasser de ce cycle néfaste que nous avons avec l'héritage des pensionnats. Il y a des guérisons à faire, il y a des actions à faire pour offrir un avenir que nos enfants méritent, plein de bonheur et plein d'amour , a-t-il dit.

Les marches du Palais législatif de Regina, en Saskatchewan, avec 215 paires de souliers en l'honneur des corps des enfants retrouvés près du pensionnat autochtone de Kamloops. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Regarder devant

Malgré le fait que les souffrances liées aux pensionnats autochtones tourmentent encore les communautés, Clifford Moar croit qu’il importe de se tourner vers l’avenir.

On doit arriver à une maturité sociale pour premièrement accepter ce qui s’est produit dans le passé. Et aussi prendre des actions pour réparer ces éléments du passé. Il y a encore un mot qui est tabou au Québec, c’est le racisme systémique, mais c’est une réalité. La journée où on va le reconnaître, on va réellement entamer un processus de réconciliation , soutient Clifford Moar.

Le chef invite les siens à être fiers et à transmettre la culture, l’histoire et la langue de leurs ancêtres.