Début des travaux pour la recharge de plage à Pointe-aux-Outardes

Les travaux ont été officiellement inaugurés par le maire Julien Normand, mardi, mais les camions circulaient dans le secteur pour préparer le terrain depuis plusieurs semaines.

Environ 1,3 kilomètre de plage sera protégé ce qui permettra de préserver de l’érosion 76 propriétés. Malgré l’importance de la facture, cet investissement n’est pas un luxe, commente Josée Tremblay. Les travaux qui se déroulent tout juste devant sa maison lui permettront, dit-elle, de mieux dormir la nuit durant les grandes marées.

Elle estime avoir perdu devant chez elle une dizaine de mètres de terrain au cours des huit dernières années.

Ce terrain aurait pu être protégé si les travaux avaient été faits plus tôt, soutient Mme Tremblay.

Dans le secteur, environ 0,8 mètre de terrain était emporté chaque année par la vague.

L'érosion menaçait 76 résidences. Photo : Radio-Canada

Pointe-aux-Outardes assure que cette recharge de sable ralentira l’érosion des berges. La Ville affirme qu'il faudra attendre une trentaine d’années avant qu’une autre recharge soit nécessaire.

Les matériaux pour la recharge, un mélange de sable et de gravier, ont été prélevés à Manic-2

Embûches sur la route

Le chemin vers le premier déchargement de camion sur la plage a été plutôt long et sinueux, admet le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand. C'est les études, c'est les moyens, c'est les changements de gouvernement. On a eu des signatures de contrats qui ont été faites, qui ont été défaites , énumère M. Normand.

Le maire Julien Normand explique que plusieurs raisons ont entraîné un si long délai avant le lancement du chantier. Photo : Radio-Canada

Il rappelle que plusieurs scénarios, plusieurs solutions ont été analysés au fil des ans. Des consultations ont aussi été organisées auprès des gens concernés.

Sans ce chantier, les gens auraient été expropriés, rappelle le maire.

On avait à sauver la plage ou sauver le village. Là, on va sauver le village et une partie de la plage. Une citation de :Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes

La plage ne sera plus tout à fait la même et se reformera au gré des tempêtes, des marées et des courants. La texture va être modifiée, mais la plage va demeurer et elle va être accessible, contrairement à de l'enrochement qui élimine complètement l'accès , explique le maire.

La Municipalité estime que cela prendra entre un an et trois ans avant que la plage retrouve une apparence qui ressemble à celle d’autrefois.

La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de décembre. La plage sera alors de nouveau accessible aux visiteurs.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur