Des Saguenéens et des Jeannois formés pour devenir des ambassadeurs touristiques

Pour ce faire, elle lancera le 11 juin une formation gratuite de deux heures qui permettra à la population de redécouvrir les attraits du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La formation Acoeur (comme dans : à coeur) dresse un portrait régional global et permet d'en savoir plus sur les déclinaisons de l'offre touristique par expérience. On peut aussi en savoir davantage sur les 10 attraits incontournables de la région. Tous les habitants de la région recevront d'ailleurs une carte touristique des sites touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean par la poste.

La directrice du développement de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Ève Claveau, espère ceux qui recevront des proches dans les prochains mois pourront mieux les diriger. Souvent, dans notre propre région, on ne voit pas la diversité de l'offre ou les modifications qui sont apportées ou les nouveautés qui sont apparues au cours des dernières années. Donc, il y a plus de 500 entreprises qui composent l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne pense pas qu'aucun de nous peut dire qu'il a visité les 500 entreprises. Donc, on espère refaire découvrir l'offre du Saguenay-Lac-Saint-Jean à tout le monde de la destination parce qu'il y a encore une grande part de gens qui accueillent des visiteurs , a-t-elle raconté.