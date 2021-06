Marjorie April animera Dans la mosaïque

Mme April a été nommée animatrice de l'émission en remplacement temporaire d'Alison Vicrobeck.

C’est un grand privilège de pouvoir animer et réaliser Dans la mosaïque, à partir de la rentrée. Je suis ravie et honorée d’avoir la possibilité de m’adresser à de nouveaux auditeurs dans le sud-ouest de la province , a-t-elle déclaré par voie de communiqué, mardi.

Marjorie April est une figure appréciée et reconnue par le public et par ses pairs. À Radio-Canada Ontario depuis plus d’une décennie, elle a développé une connaissance fine des sujets d'actualité, des enjeux économiques, sociaux et culturels qui touchent les francophones d’ici , a déclaré Pierre Ouellette, directeur de Radio-Canada en Ontario.

L'émission est diffusée en semaine de 15 h à 18 h. Mme April prendra la barre de l'émission dès le lundi 30 août.