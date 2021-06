Une lettre à François Legault pour demander de célébrer leur graduation avec leurs parents

Mardi, le gouvernement a annoncé qu'il interdisait les bals de finissants. Aussi, tout événement pour célébrer la diplomation doit répondre à plusieurs critères. Par exemple, l'activité doit avoir lieu à l'école, durant les heures de classe, et les parents ne peuvent pas être présents.

Cependant, aux écoles La Source et D’Iberville, on avait prévu une activité un jour de fin de semaine : une sorte de parcours déambulatoire où les élèves recevaient leur diplôme, d’autres marques de reconnaissance, et auquel les parents pouvaient assister à plusieurs mètres de distance.

Abby Janhevich, Loralee Legault, Thaly Fiset et Chloé Auger, finissantes de l'école D'Iberville. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Chloé Auger, élève en cinquième secondaire à l’école D’Iberville, affirme que la lettre qu’elle a co-rédigée avec des camarades est en quelque sorte un cri du cœur .

On trouvait ça un peu injuste de savoir ça juste deux semaines à l’avance. Aussi injuste dans le sens où dans une église, je pourrais être avec 250 personnes, mais à ma graduation, je ne peux pas avoir mes parents avec moi , déplore-t-elle.

La semaine prochaine, les bars ouvrent, les gens vont sur des terrasses, il y a plein de gens qui vont au Beach club faire la fête ensemble pendant que nous autres, on n’a même pas le droit à une cérémonie pour fêter nos cinq ans au secondaire. Une citation de :Abby Janevich, étudiante en cinquième secondaire à l’école D’Iberville

Sarah-Maude Perron, de l’école secondaire La Source, abonde dans le même sens : Ils [nos parents] ont quand même fait partie de nos études. Ils nous ont aidés à nous rendre jusqu’à notre secondaire cinq, j’imagine que tout le monde serait d'accord .

Aux écoles secondaires D’Iberville et La Source, les élèves s’étaient déjà faits à l’idée qu’il n’y aurait pas de bal de finissants, mais espéraient tout de même souligner la remise des diplômes dans le respect des règles de la santé publique.

On ne voulait pas quelque chose de gros. On se contentait de ce qu’on avait : un petit service au volant avec notre famille dans l’auto et c’était bien correct comme ça. On comprend la situation complexe en ce moment, mais de là à voir que l’on va bientôt tomber en zone verte et qu’on ne va même pas avoir le droit d’avoir nos parents avec nous quand on va graduer, c’est un peu plus ça qui nous artiste et qui nous démolit un petit peu , affirme Thaly Fiset, élève de cinquième secondaire à l’école D’Iberville.

Des parents ont aussi exprimé leur déception, comme Steven Janevich, père d’une finissante. C’est sûr que c’est important de le voir, de prendre des photos, de passer au travers de ça avec eux, même pour nous ça nous amène vers une nouvelle étape dans la vie de notre enfant quand il gradue le secondaire , souligne-t-il.

Un défi logistique

Le changement de date pour tenir l’événement lors des heures de cours plutôt que la fin de semaine implique aussi des défis logistiques, comme le souligne Marie-Michelle Fleury, en secondaire cinq à l’école secondaire La Source.

On a vraiment un tout petit délai. Tous les rendez-vous, par exemple pour les coiffures, les salons d’esthétique, les photographes sont tous pris. Donc ce n'est pas juste nous qui faisons face à des problèmes, il y a aussi toutes ces entreprises-là qui doivent changer leur horaire. Ça représente un gros casse-tête pour eux , remarque-t-elle.

Des élèves de cinquième secondaire à l’école La Source de Rouyn-Noranda préféreraient une alternative à l'annulation du Bal de finissants. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les membres du personnel qui ont contribué à l’organisation de la cérémonie doivent aussi se dépêcher de revoir leurs plans. Le technicien en loisirs à l’école D’Iberville, Sébastien Jacques, rapporte que la planification a commencé à la fin du mois de février.

On va quand même faire quelque chose de magique pour les élèves, mais ce qui nous est tombé sur la tête hier, c'est vraiment décevant pour les élèves et vraiment compliqué pour toute l’organisation, [...] toutes les personnes de l'extérieur, ceux qui faisaient de l’animation, de la photographie, il faut confirmer avec eux si c’est possible , rappelle-t-il.