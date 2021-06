La saison peut démarrer à l’usine de crevettes à Matane

L’usine des Fruits de mer de l’est du Québec a fait savoir aux pêcheurs mardi matin qu’elle était prête à démarrer la saison, indique Patrice Element, directeur général de l'Office des pêcheurs du Québec.

Jusqu’à maintenant, seule l’usine de Crevette du Nord Atlantique avait commencé les opérations.

Des travaux en cours à l’usine des Fruits de mer de l’Est-du-Québec devaient être terminés cette semaine. L’usine de transformation de crevette a installé ce printemps un nouveau tunnel de congélation plus performant.

Certaines pièces d’équipement étaient attendues afin de compléter cette installation qui aura coûté environ 2 millions de dollars.

Le 13 mai dernier, la Régie avait donné raison aux pêcheurs quant aux prix payés au débarquement. Les crevettiers avaient accepté une baisse de prix en 2020 en raison de la pandémie etn'étaient sortis que pour la seconde partie de la saison.

Ces prix seront révisés pour la seconde partie de la saison qui doit commencer le 1er juillet.

Jusqu’au 30 juin, les usines de transformation devront payer 1,48 ¢ la livre pour la grosse crevette,1,15 ¢ pour la crevette de seconde catégorie et 0,96 ¢ pour la petite crevette.

Les Fruits de mer de l'Est du Québec ont investi autour de 2 millions de dollars pour améliorer leur tunnel de congélation. Photo : Radio-Canada

À nouveau en pourparlers

Les négociations entre l’Office de pêcheurs du Québec et les propriétaires d’usines devraient reprendre cette semaine.

Devant l’arbitre, ils ont fait valoir que le marché ne serait pas le même cette année en raison de la progression de la vaccination et de l’assouplissement des mesures sanitaires.

La direction assure toutefois qu’un plan B avait été mis en place et que la transformation de crevettes aurait quand même pu démarrer plus tôt, malgré les travaux.

Jusqu’à maintenant, seule l’usine Marinard demeure fermée.

L’usine est la plus importante du golfe et peut embaucher plus de 250 employés en saison et transformer entre 13 et 15 millions de livres de crevettes. Depuis 2015, elle appartient à 50 % à la danoise Sirena A/S et la britannique Lyons Seafoods Limited.

Selon les plus récentes données du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec , 99 % des débarquements de crevettes s’effectuent au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie ce qui permet de soutenir 450 emplois dans la transformation ainsi 41 pêcheurs et 120 aides-pêcheurs.

Avec la collaboration de Bruno Lelièvre