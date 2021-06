Un ex-éducateur en garderie en prison pour avoir agressé deux fillettes

Un ancien éducateur en centre de la petite enfance (CPE) a été condamné à trois ans et demi de pénitencier après avoir agressé sexuellement deux fillettes de 4 ans à répétition, en 2018.

Les crimes que vous avez commis sont inacceptables. Inacceptables , a dit en insistant la juge de la Cour du Québec Marie-Josée Di Lallo, avant de condamner Charles Cyr à la peine de 42 mois de détention suggérée par les deux parties il y a quelques jours au palais de justice de Montréal.

L'homme de 36 ans, qui était aussi magicien professionnel, profitait de l'heure de la sieste pour toucher les parties intimes des enfants alors qu'il remplaçait une personne comme éducateur dans un CPE de Montréal entre mars et juin 2018. L'automne dernier, il a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans.

Les parents anéantis

Les parents des victimes ont déposé des lettres au tribunal pour témoigner de leur grande détresse face aux crimes commis par Charles Cyr. Une mère vit dans la peur constante que sa fille développe des séquelles. Elle adorait Charles et s'ennuyait de lui quand il était parti. Ça me brisait le cœur d'expliquer à une enfant de 4 ans qu'une personne en qui elle avait confiance et qu'elle aimait lui avait fait quelque chose de terrible , a-t-elle écrit.

Même si les enfants n'ont pas encore conscience des agressions qu'elles ont subies, le tribunal doit tenir compte des contrecoups qu'elles pourraient subir dans quelques années, selon le procureur aux poursuites criminelles et pénales Jérôme Laflamme. Le réel préjudice va arriver à ce moment-là. On ne peut pas en faire la preuve aujourd'hui. Mais vous devez tenir compte du préjudice raisonnablement prévisible , a-t-il affirmé devant la juge, citant l'arrêt Friesen de la Cour suprême, qui impose aux tribunaux de rendre des peines plus sévères en matière de crimes sexuels qui visent les enfants.

Le directeur du CPE où travaillait Charles Cyr a déposé une lettre dans laquelle il décrit le cauchemar, l'état d'alerte maximal , dans lequel son établissement, ses employés et toutes les familles ont été plongés en 2018. Dire que le sol s'est dérobé sous mes pieds est un euphémisme. Rien dans le parcours d'un directeur de CPE ne peut préparer à ça. Le loup était entré dans la bergerie , a-t-il écrit. Trois ans plus tard, le CPE refuse encore d'embaucher d'autres remplaçants masculins.

Un prédateur

La juge Di Lallo était particulièrement scandalisée du fait que Charles Cyr, qui était sans antécédents judiciaires, savait depuis longtemps qu'il avait une problématique en lien avec la délinquance sexuelle, mais qu’il s'est quand même placé en position de prédateur . Vous saviez depuis l'adolescence qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Vous êtes allé chercher de l'aide. On vous a donné des outils. Vous aviez peut-être votre coffre à outils, mais vous ne l'avez jamais ouvert , a affirmé la juge en soulignant que Charles Cyr avait choisi un emploi qui lui permettait d'assouvir ses instincts .

Charles Cyr éprouve des regrets sincères et énormément d'empathie envers les victimes, a affirmé son avocate Hélène Poussard. Il a récemment suivi une thérapie pour s'assurer que jamais plus il n'aura ces comportements-là . Il avait rapidement admis ses crimes aux policiers après son arrestation.

Une fois sorti du pénitencier, il lui sera interdit pour le reste de ses jours d'occuper un emploi qui le place en position d'autorité avec des personnes de moins de 16 ans.