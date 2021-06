2560 foyers de plus devraient avoir accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022

D'ici 2022, 2560 foyers répartis dans une dizaine de municipalités seront desservis par le réseau de Bell qui recevra 18,44 M$ sur un projet total de 21,65 M$, ont officialisé Québec et Ottawa, mardi.

La ronde des annonces pour le déploiement d'Internet haute-vitesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est poursuivie, alors que des députés fédéraux et provinciaux, dont Pablo Rodriguez, lieutenant pour le Québec, Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ont procédé à une conférence de presse virtuelle pour lancer le prochaine étape.

Au Lac-Saint-Jean, les résidences se trouvent à Chambord, La Doré, Mashteuiatsh, Roberval, Sainte-Hedwidge, Saint-Félicien, Saint-François-de-Sales et Saint-Prime. Au Saguenay, les foyers visés sont à Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré.

En mars, les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau avaient annoncé en grande pompe que 150 000 foyers de plus seraient branchés d'ici septembre 2022.

Le maire de Sainte-Hedwidge, Gilles Toulouse, était très heureux lors de la conférence. Quand tu vas à Québec à Québec, Montréal, tous ces coins-là, eux-autres ils ont du 5G bientôt et nous autres on n'avait même pas Internet haute vitesse encore. On était reculé un peu , a-t-il raconté, ajoutant qu'il faisait cette demande depuis 10 ans.

Au cours des prochaines semaines, Bell devrait procéder à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service, pouvait-on lire dans le communiqué de presse.

Toutes les maisons et tous les chalets ayant accès à l'électricité et qui sont accessibles par un chemin entretenu à l'année seront couverts par les projets annoncés aujourd'hui , a assuré la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

